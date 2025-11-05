Candidato da oposição ressalta desejo de renovação de Hélio dos Anjos no Náutico
Pablo Vitório demonstrou otimismo na continuidade do treinador mesmo em caso de derrota de Bruno Becker nas eleições
Publicado: 05/11/2025 às 19:05
Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Técnico do Náutico, Hélio dos Anjos (Rafael Vieira)
Se depender do grupo de oposição, o técnico Hélio dos Anjos seguirá no comando do Náutico em 2026. Em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras nesta quarta-feira (5), o candidato à presidência, Pablo Vitório, ressaltou o desejo de renovação com o técnico independente do resultado das eleições.
Pablo Vitório demonstrou otimismo na sequência do comandante nos Aflitos, mesmo com uma possível derrota de Bruno Becker no pleito. O candidato a vice-presidente, Gilberto Kabbaz, também destacou a renovação do treinador e pregou que as duas chapas concorrentes ajam em torno da unanimidade de Hélio dos Anjos.
“Estamos confiantes, caso consigamos ganhar a eleição, em continuar com o treinador Hélio dos Anjos. Estivemos atentos ao que Hélio sempre disse e ele falou que não trabalharia com pessoas que ele se decepcionou no passado. Ele não vincula a sua permanência ao presidente Bruno Becker”, disse Pablo Vitório.
“Fico muito tranquilo, porque quando o Hélio diz que não trabalha com a oposição, não é a oposição do Gilberto Kabbaz e do Pablo Vitório que ele está se referindo. Nós somos admiradores do Hélio dos Anjos, queremos e lutamos para que ele permaneça. Inclusive, defendo que o melhor processo de renovação de contrato dele deve ser feito neste momento. Se o Bruno (Becker) entende que a melhor opção para o clube é o Hélio e nós também, esse interesse é convergente. Vamos amarrar logo isso em contrato, porque assim acalma mais os ânimos”, completou Gilberto Kabbaz.