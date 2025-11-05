Candidato da oposição ressalta desejo de renovação de Hélio dos Anjos no Náutico

Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Técnico do Náutico, Hélio dos Anjos (Rafael Vieira)

Se depender do grupo de oposição, o técnico Hélio dos Anjos seguirá no comando do Náutico em 2026. Em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras nesta quarta-feira (5), o candidato à presidência, Pablo Vitório, ressaltou o desejo de renovação com o técnico independente do resultado das eleições.

Pablo Vitório demonstrou otimismo na sequência do comandante nos Aflitos, mesmo com uma possível derrota de Bruno Becker no pleito. O candidato a vice-presidente, Gilberto Kabbaz, também destacou a renovação do treinador e pregou que as duas chapas concorrentes ajam em torno da unanimidade de Hélio dos Anjos.

“Estamos confiantes, caso consigamos ganhar a eleição, em continuar com o treinador Hélio dos Anjos. Estivemos atentos ao que Hélio sempre disse e ele falou que não trabalharia com pessoas que ele se decepcionou no passado. Ele não vincula a sua permanência ao presidente Bruno Becker”, disse Pablo Vitório.

“Fico muito tranquilo, porque quando o Hélio diz que não trabalha com a oposição, não é a oposição do Gilberto Kabbaz e do Pablo Vitório que ele está se referindo. Nós somos admiradores do Hélio dos Anjos, queremos e lutamos para que ele permaneça. Inclusive, defendo que o melhor processo de renovação de contrato dele deve ser feito neste momento. Se o Bruno (Becker) entende que a melhor opção para o clube é o Hélio e nós também, esse interesse é convergente. Vamos amarrar logo isso em contrato, porque assim acalma mais os ânimos”, completou Gilberto Kabbaz.