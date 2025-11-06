Eleições do Náutico tem pedido de impugnação da chapa de Bruno Becker

O pedido foi feito na tarde desta quinta-feira (6) e o candidato à reeleição terá 48 horas para apresentar defesa

Bruno Becker, presidente do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)

Na tarde desta quinta-feira (6), a chapa “Náutico do Futuro”, encabeçada pelo atual mandatário Bruno Becker, recebeu um pedido de impugnação nas eleições do Náutico. A solicitação foi protocolada por um sócio junto à Comissão Eleitoral e o candidato à reeleição terá 48 horas para apresentar defesa. A alegação é uma possível falta de prestação de contas de 2024 da atual gestão.

Após a resposta dada pela chapa da situação, a Comissão Eleitoral irá analisar e decidir sobre a possível impugnação. A decisão sairá na próxima segunda-feira (10) e as chapas só serão homologadas definitivamente no dia 14 de novembro.

As eleições para a presidência do Náutico acontecem no dia 30 de novembro, na sede dos Aflitos, das 08h às 17h. Representando a situação (chapa Náutico do Futuro), o candidato à presidência será o atual mandatário Bruno Becker, com Ricardo Malta de candidato a vice-presidente. Pelo grupo de oposição (Chapa Náutico Unido), o candidato ao executivo será Pablo Vitório, trazendo Gilberto Kabbaz como o seu vice.

