Náutico acerta renovação com o goleiro Muriel para 2026

Seguro debaixo das traves, o arqueiro de 38 anos foi um dos principais nomes na conquista do acesso alvirrubro à Série B em 2025

Muriel diz que foco do Náutico é na Série C (Rafael Vieira/DP)

O Náutico anunciou, nesta sexta-feira (7), por meio das redes sociais, que o goleiro Muriel Becker, de 38 anos, acertou renovação de contrato com o Timbu e está confirmado para a temporada de 2026.

Com o novo vínculo, o arqueiro se junta ao zagueiro Mateus Silva e ao lateral-direito Arnaldo, que também assinaram pré-contrato. O trio faz parte da estratégia do clube de garantir a continuidade de parte do elenco de 2025.



Muriel atuou em 34 partidas pelo Náutico na temporada e foi um dos principais nomes na campanha do acesso. O experiente goleiro se tornou um dos pilares do time comandado por Hélio dos Anjos, sendo o sexto jogador que mais entrou em campo pelo clube no ano. Sua regularidade e segurança debaixo das traves foram fundamentais para a equipe alvirrubra retornar à Série B do Campeonato Brasileiro.



Vivendo um dos melhores momentos da carreira, Muriel atingiu uma marca expressiva: nove jogos consecutivos sem sofrer gols, feito inédito em sua trajetória profissional. Durante esse período, o Náutico chegou a ostentar a melhor defesa entre as quatro divisões do futebol nacional.