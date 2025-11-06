Náutico acerta renovação com lateral-direito Arnaldo para a próxima temporada

Jogador do Náutico, Arnaldo (Rafael Vieira)

O Náutico segue ativo nas renovações de atletas para a próxima temporada. Após anunciar a extensão de vínculo com o zagueiro Mateus Silva, ainda nesta quinta-feira (6), o Timbu também acertou a renovação com o lateral-direito Arnaldo para 2026, após assinatura de pré-contrato.

Os dois defensores se juntam aos remanescentes do atual elenco, no início de formação da equipe do Náutico para a próxima temporada. A ideia da diretoria e comissão técnica é manter entre 10 e 13 atletas para o próximo ano, com foco na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Arnaldo, inclusive, realizou a sua segunda extensão com o Timbu. O lateral chegou em 2024 nos Aflitos e irá para a sua terceira temporada no clube. Ao todo, o jogador já disputou 63 partidas pela equipe alvirrubra, com oito assistências distribuídas e um gol marcado.

Com a chegada do técnico Hélio dos Anjos, Arnaldo se tornou titular absoluto na lateral-direita da equipe, sendo peça importante na caminhada da Série C que culminou no acesso. Pela Terceirona de 2025, o atleta de 33 anos disputou 22 jogos, dos 25 totais realizados pelo Náutico, e foi eleito o melhor da posição na competição.



“Estou muito feliz e honrado. Primeiramente, por ter conquistado o acesso à Série B, não foi fácil, mas a gente conseguiu. Me sinto grato pelo terceiro estar vestindo essa camiseta, um clube que eu aprendi a amar e a ser Náutico. Não vejo a hora de trabalhar novamente, de voltar a vestir essa camiseta e com muito trabalho e empenho, dar alegria novamente ao nosso torcedor”, disse Arnaldo após a sua renovação com o Náutico.