Náutico anuncia renovação do zagueiro Mateus Silva para 2026

Recife, PE, 21/07/2025 - NÁUTICO X CAXIAS - Na noite desta segunda-feira(21), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Caxias pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Jogador do Náutico, Mateus Silva (Rafael Vieira)

O Náutico anunciou nesta quinta-feira (6) a primeira renovação no elenco que conquistou o acesso à Série B para 2026. O zagueiro Mateus Silva assinou pré-contrato com o Timbu até o final da próxima temporada e se juntará aos remanescentes com contrato garantido para o próximo ano.

Além do defensor de 30 anos, o Náutico também vem buscando realizar outras renovações do atual plantel. A ideia da diretoria e comissão técnica é ter entre 10 e 13 jogadores mantidos para a próxima temporada, onde o foco do clube será a disputa da Segunda Divisão nacional.

Matheus Silva falou sobre a sua renovação com o clube alvirrubro e projetou o ano de 2026 no Náutico. “Sentimento de felicidade. Muito feliz por tudo que aconteceu neste ano no Náutico. Desde que foi contratado, meu foco era sempre ajudar o clube a subir de divisão e conquistamos isso junto com a comissão, diretoria, torcida e todo staff”, disse o zagueiro.

“Eu queria muito dar continuidade ao trabalho, porque me identifiquei muito com o Náutico e com a cidade, minha família gostou muito. Estou jogando em um grande clube, então queria permanecer porque quando você está em um grande clube, tem que fazer história. No ano de 2026 os desafios serão maiores, mas tenho certeza de que a gente vai estar muito mais preparado para o que vier”, completou.

Jogador de confiança do técnico Hélio dos Anjos, Mateus Silva foi um dos principais defensores do Náutico na campanha de acesso na Série C. Vindo da Ponte Preta, o zagueiro disputou 10 partidas pelo Timbu e se tornou titular no miolo de zaga.