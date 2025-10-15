Permanências: confira jogadores que têm contrato com o Náutico para 2026

Ao todo, 10 atletas já têm contrato garantido com o Náutico para a próxima temporada

Recife, PE, 01/10/2025 - NÁUTICO X GUARANI - Na tarde deste sábado(13), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Guarani, pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. (Rafael Vieira)

Após o final da temporada de 2025 e o êxito no objetivo do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico começa a planejar o próximo ano. Ao todo, 10 atletas do atual elenco do Timbu têm contratos garantidos para a temporada de 2026.

Além da renovação automática do atacante Paulo Sérgio com o acesso à Segunda Divisão, nove jogadores já tinham seus contratos vigentes para o próximo ano. O principal destaque nas permanências é o atacante Vinícius, que chegou durante esta temporada e firmou contrato de múltiplos anos com o clube alvirrubro.

Outro destaque nos remanescentes fica por conta do atacante nigeriano Samuel Otusanya. Retornando para a sua segunda passagem nos Aflitos em agosto, Sam chegou por empréstimo até o final de 2026 junto ao Criciúma.

Os demais sete atletas que seguem com contrato para 2026 são oriundos das categorias de base. A lista inclui o goleiro Léo, os zagueiros Índio e Felipe Santana, o volante Samuel e os atacantes Kayon, Thalissinho e Maranhão.

Passando por eleições ainda neste ano, o Náutico deve ter um maior atraso para concretizar o planejamento da próxima temporada. A expectativa é de que nomes do atual elenco e da comissão técnica possam ter os seus contatos renovados após as definições no poder executivo.

Jogadores do Náutico com contrato para 2026:

Goleiro: Léo

Zagueiros: Índio e Felipe Santana

Volante: Samuel

Atacantes: Otusanya, Kayon, Thalissinho, Maranhão, Paulo Sérgio e Vinícius.