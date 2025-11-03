Náutico deverá passar por reformulação no ataque para 2026

Iniciando o planejamento da próxima temporada, o Náutico não deve renovar com a maior parte dos jogadores do sistema ofensivo

Bruno Mezenga e Hélio Borges, atacantes do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)

Já iniciando o planejamento para a próxima temporada, o Náutico deverá passar por uma reformulação em seu ataque para o ano de 2026. O Timbu não renovará com a maior parte dos jogadores do sistema ofensivo que estavam no elenco do acesso neste ano.

Os atacantes Bruno Mezenga, Hélio Borges e Igor Bolt não fazem parte dos planos para a sequência e devem deixar os Aflitos. Os três jogadores se juntam a Kelvin como peças ofensivas que devem efetivar as suas saídas do clube alvirrubro. As informações das saídas foram dadas inicialmente pelo GE.

A principal saída de dará por conta de Bruno Mezenga. O camisa 80 atuou por duas temporadas no Náutico, realizando 49 partidas e anotando 11 gols. O centroavante de 37 anos teve grande utilidade na campanha do acesso na Série C, quando precisou ser o substituto imediato de Paulo Sérgio, que sofreu com questões físicas durante todo o ano. Nesta Terceirona de 2025, Mezenga disputou 19 jogos, marcou três gols e deu uma assistência.

Outro jogador de grande utilidade na jornada alvirrubra pelo acesso à Série B foi Hélio Borges. O atacante de lado de campo superou momento de desconfiança e se firmou na titularidade com Hélio dos Anjos. O atleta disputou 37 jogos pelo Timbu em 2025, marcando seis gols e distribuindo quatro assistências.

Por último, o atacante Igor Bolt é mais um a deixar de fazer parte dos planos para 2026. O jogador teve uma breve passagem nos Aflitos, mas também viveu momentos importantes na caminhada pelo acesso. Bolt entrou em campo em 11 oportunidades e balançou as redes uma vez pelo clube alvirrubro. O jogador participou de todos os seis jogos do quadrangular de acesso na Série C.

Vale lembrar que o Náutico já havia promovido mais duas saídas em seu sistema ofensivo. Os jovens Thalissinho e Kauan Maranhão serão emprestados para ganharem rodagem em 2026. Enquanto Thalissinho atuará pelo ABC, Kauan Maranhão será jogador do Piauí.

Os únicos três atletas de ataque que possuem contato com o Náutico para a próxima temporada são Paulo Sérgio, Vinícius e Samuel Otusanya (empréstimo). Com isso, a expectativa será uma maior agressividade do Timbu no mercado em busca de peças para qualificar o setor, sobretudo com foco na disputa da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.