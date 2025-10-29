Goleiro Wellerson e atacante Kelvin são mais duas saídas do Náutico para 2026

Os atletas não fazem parte dos planos para a próxima temporada e deixam o clube após os contratos se encerrarem

Wellerson e Kelvin, jogadores do Náutico (Janes Carvalho/Onzex Press e Rafael Vieira / DP Foto)

O Náutico tem mais duas saídas confirmadas para a próxima temporada. O goleiro Wellerson e o atacante Kelvin não fazem parte dos planos para 2026 e deixam o clube após os contratos se encerrarem. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE.

Os dois atletas se juntam ao volante Igor Pereira e o meia Patrick Allan, como as quatro primeiras saídas do atual elenco. Além deles, o Timbu também acertou o empréstimo de dois atletas da base para a próxima temporada. O atacante Thalissinho será emprestado ao ABC, enquanto Kauan Maranhão foi negociado para o Piauí.

Wellerson teve poucas oportunidades na meta alvirrubra. Vindo a princípio para disputar posição com Douglas Borges, o arqueiro atuou em sete partidas na primeira parte da temporada. Após a chegada de Muriel, Wellerson disputou apenas mais três jogos na Série C do Campeonato Brasileiro, terminando a temporada com 10 jogos realizados e desempenho discreto pela equipe.

O atacante Kelvin, por sua vez, chegou como uma contratação de mais expectativa. Possuindo um longo currículo pelo futebol brasileiro e internacional, o atleta disputou apenas 18 jogos pelo Timbu e distribuiu três assistências. Na reta final da temporada, Kelvin perdeu significativamente espaço no time titular de Hélio dos Anjos e só entrou em campo em uma oportunidade no quadrangular de acesso.

A ideia da diretoria e comissão técnica do Náutico será a permanência de aproximadamente 13 atletas do elenco que conquistou o acesso na Série C. Com isso, a tendência será de que mais jogadores possam deixar o clube, não fazendo parte dos planos para 2026.