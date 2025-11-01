Náutico vence o Petrolina e se classifica para as semifinais do Pernambuco Sub-20

O Náutico venceu a Fera Sertaneja por 3 a 2 neste sábado (1º), nos Aflitos

Jogadores do Náutico sub-20 em comemoração de gol (Luan Tavares)

A base do Náutico está garantida nas semifinais do Campeonato Pernambucano Sub-20. Neste sábado (1º), o Timbu venceu o Petrolina por 3 a 2, nos Aflitos, e se garantiu na próxima fase do Estadual, já que a partida de ida terminou em empate por 1 a 1 com mando da Fera Sertaneja.

Os gols dos garotos alvirrubros foram marcados por Luiz, Felipe Santana e Dudu. O zagueiro Felipe Santana, inclusive, fez parte do elenco principal nesta temporada pelo Timbu. Dudu, por sua vez, é tratado como uma grande joia alvirrubra e já teve a sua venda acertada com o São Paulo, por uma quantia de R$ 800 mil.

O Náutico segue em invicto no Pernambucano após liderar o Grupo B na primeira fase. O Timbu agora espera os demais confrontos para saber o seu adversário na fase seguinte do Campeonato Estadual.