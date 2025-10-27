Náutico acelera processos e realiza primeiras movimentações para a próxima temporada

Antes de definições no pleito eleitoral, o Náutico já vem promovendo algumas saídas no atual elenco

Patrick Allan e Igor Pereira, atletas do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)

Apesar das indefinições no poder executivo, na comissão técnica e na diretoria de futebol, o Náutico já vem procurando agilizar algumas etapas para a próxima temporada. O Timbu já vem fazendo as suas primeiras movimentações para 2026 e realizando algumas saídas do atual elenco.

Após negociar os empréstimos dos jovens Kauan Maranhão, com o Piauí, e Thalissinho, com o ABC, o Náutico já inclinou para a saída de alguns atletas do elenco. O meia Patrick Allan e o volante Igor Pereira não fazem parte dos planos e devem não seguir no clube na próxima temporada. A informação da não permanência de Patrick foi dada pelo GE, enquanto a de Igor Pereira foi divulgada inicialmente pelo repórter Igor Moura.

Apesar de deixar o Náutico para a próxima temporada, o atual vice-presidente de futebol, Eduardo Granja, ainda vem participando da transição para 2026 e as movimentações realizadas passam pelo crivo da atual comissão técnica, liderada por Hélio e Guilherme dos Anjos.

Vale lembrar que, visando não atrapalhar esse planejamento, o Timbu terá a antecipação das eleições do poder executivo. O pleito ocorrerá no dia 30 de novembro e após o resultado, o clube deve ter a situação do futebol mais bem definida para 2026.

