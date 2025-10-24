diariodepernambuco.com.br
Náutico
NÁUTICO

Náutico acerta empréstimo do atacante Thalissinho ao ABC

O jovem da base alvirrubra será emprestado ao clube potiguar até o final da próxima temporada

Caio Antunes

Publicado: 24/10/2025 às 18:48

Seguir no Google News Seguir

Thalissinho, atacante do Náutico/Rafael Vieira / DP Foto

Thalissinho, atacante do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)

Visando desenvolver o atleta com mais minutos em campo, o Náutico acertou o empréstimo do jovem atacante Thalissinho ao ABC. O cria da base alvirrubra será emprestado até o final da temporada para o clube potiguar. A informação foi divulgada pelo repórter Rodrigo Ferreira.

Veja também:

Thalissinho buscará mais oportunidades para entrar em campo pelo ABC, que focará a sua disputa na Série D do Campeonato Brasileiro em 2026. Nesta temporada no Timbu, o garoto de 19 anos entrou em campo apenas 10 vezes e contribuiu com um gol marcado.

O atacante alvirrubro perdeu espaço na reta final da Série C e acabou diminuindo a sua minutagem no elenco principal. No ano anterior, o ponta havia disputado 24 partidas e marcado dois gols pelo clube.

Com contrato até 2027 com o Náutico, Thalissinho ainda é tratado com um talento da base alvirrubra e terá a oportunidade de se desenvolver em um contexto diferente ao que vinha atuando, para depois retornar ao time.

2026 , abc , empréstimo , Jovem da base , Náutico , Thalissinho
Mais de Náutico

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP