diariodepernambuco.com.br
Náutico
NÁUTICO

Náutico acerta empréstimo do atacante Kauan Maranhão ao Piauí

O jovem de 21 anos será emprestado até o final de 2026 ao clube piauiense

Caio Antunes

Publicado: 26/10/2025 às 17:20

Seguir no Google News Seguir

Kauan Maranhão, atacante do Náutico/Gabriel França / CNC

Kauan Maranhão, atacante do Náutico (Gabriel França / CNC)

Após acertar o empréstimo de Thalissinho para o ABC, o Náutico segue liberando jogadores oriundos das categorias de base para ganharem minutagem na próxima temporada. O nome da vez a ser negociado foi o atacante Kauan Maranhão, que será emprestado ao Piauí até o final de 2026. A informação foi divulgada pelo GE.

Veja também:

O jovem de 21 anos acertou a sua ida ao clube piauense visando ter mais tempo em campo no ano que vem, onde a principal disputa da equipe será a Série D do Campeonato Brasileiro. Nesta temporada pelo Náutico, Kauan Maranhão foi perdendo espaço no elenco em meio à disputa do Terceira Divisão.

Ao todo em 2025, o atacante disputou 13 partidas com a camisa do Timbu, contribuindo com dois gols marcados. O último jogo de Maranhão na temporada foi ainda no empate contra o ABC, válido pela 8ª rodada da Série C, no dia 31 de maio.

As saídas recentes de jovens da base indicam um perfil de maior experiência que o Náutico deve adotar para a temporada de 2026, onde retorna à Série B do Brasileiro. As liberações também devem ser acompanhadas de um maior volume de contratações no mercado.

 

2026 , empréstimo , Jovem da base , Kauan Maranhão , Náutico , piauí , Saída
Mais de Náutico

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP