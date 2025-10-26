Náutico acerta empréstimo do atacante Kauan Maranhão ao Piauí

O jovem de 21 anos será emprestado até o final de 2026 ao clube piauiense

Kauan Maranhão, atacante do Náutico (Gabriel França / CNC)

Após acertar o empréstimo de Thalissinho para o ABC, o Náutico segue liberando jogadores oriundos das categorias de base para ganharem minutagem na próxima temporada. O nome da vez a ser negociado foi o atacante Kauan Maranhão, que será emprestado ao Piauí até o final de 2026. A informação foi divulgada pelo GE.

O jovem de 21 anos acertou a sua ida ao clube piauense visando ter mais tempo em campo no ano que vem, onde a principal disputa da equipe será a Série D do Campeonato Brasileiro. Nesta temporada pelo Náutico, Kauan Maranhão foi perdendo espaço no elenco em meio à disputa do Terceira Divisão.

Ao todo em 2025, o atacante disputou 13 partidas com a camisa do Timbu, contribuindo com dois gols marcados. O último jogo de Maranhão na temporada foi ainda no empate contra o ABC, válido pela 8ª rodada da Série C, no dia 31 de maio.

As saídas recentes de jovens da base indicam um perfil de maior experiência que o Náutico deve adotar para a temporada de 2026, onde retorna à Série B do Brasileiro. As liberações também devem ser acompanhadas de um maior volume de contratações no mercado.