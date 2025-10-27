Mesmo com duas competições a menos, Náutico poderá ter calendário mais extenso em 2026

Dependendo do seu desempenho no campeonato estadual, o Náutico poderá realizar uma maior quantidade de jogos na próxima temporada

Equipe do Náutico em partida contra o Guarani pela Série C (Rafael Vieira / DP Foto )

Para além da importância esportiva e financeira, o acesso do Náutico para a Série B do Campeonato Brasileiro conquistado em 2025 também teve relevância no calendário do clube. Mesmo podendo ter duas competições a menos na próxima temporada, o Timbu poderá ter um calendário mais extenso de jogos em 2026.

A equipe alvirrubra terá confirmado as 38 rodadas da Segunda Divisão, garantindo um calendário mais robusto. Dependendo do seu desempenho esportivo no Campeonato Pernambucano, o Náutico poderá totalizar até 49 jogos no ano que vem. Neste ano, a equipe disputou 46 partidas.

Com a fórmula de disputa do Estadual ainda indefinida, a única garantia da competição serão as 11 datas no calendário. As equipes que chegarem na final jogarão entre 10 e 11 partidas, totalizando os hipotéticos até 49 jogos alvirrubros. Uma vaga nas semifinais também garantiria mais jogos ao Timbu, que totalizaria entre 47 e 48 jogos, marca também maior do que em 2025.

Além do Estadual e da Série C, o Náutico também disputou Copa do Brasil e Copa do Nordeste nesta temporada. Para o ano que vem, o clube não disputará a competição regional e ainda reivindica uma vaga na copa nacional.

Dos 46 jogos que realizou em 2025, a maioria das partidas do Náutico ocorreram pela Terceira Divisão, totalizando 25 compromissos. O Timbu ainda disputou 10 jogos do Pernambucano, quatro da Copa do Brasil e sete da Copa do Nordeste.