Pernambucano de 2026 pode ter disputa em final única na Arena de Pernambuco; entenda

A possibilidade será discutida e votada no próximo Conselho Arbitral com os clubes envolvidos na elite do Estadual

Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (Rafael Vieira)

O Campeonato Pernambucano de 2026 poderá passar por uma relevante mudança em sua forma de disputa. A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) estuda a possibilidade de uma final disputada em jogo único na Arena de Pernambuco e a ideia será votada no próximo Conselho Arbitral com os clubes envolvidos na elite do Estadual, marcado para a próxima segunda-feira (27).

A proposta seria de um jogo com o campo neutro, onde as duas torcidas estariam presentes na Arena para acompanhar a final do campeonato. Os clubes envolvidos que votarão nesta possibilidade e fazem parte do Estadual de 2026 são: Sport, Santa Cruz, Náutico, Retrô, Maguary, Decisão, Jaguar e o campeão da Série A2, que ainda vem sendo disputada.

Vale lembrar que a CBF definiu 11 datas para serem disputados os Campeonatos Estaduais de 2026. Com a primeira fase ocorrendo em turno único e totalizando sete rodadas, em formato todos contra todos, o módulo de disputa do mata-mata ainda será definido com as quatro datas restantes no calendário nacional para o Pernambucano.