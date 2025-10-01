Após mudanças da CBF, Náutico volta a ter chances de disputar a Copa do Brasil de 2026; confira

Pernambuco terá direito a uma quarta vaga na competição após a ampliação de times na disputa

Elenco do Náutico em partida pela Copa do Brasil de 2025 (Gabriel França / CNC)

Com as mudanças significativas ocorridas nesta quarta-feira (1º) no calendário da CBF, a Copa do Brasil foi ampliada de 92 para 126 clubes a partir de 2026. Com isso, o futebol pernambucano ganhou uma vaga extra para a competição e agora terá direito a ter, aos menos, quatro times na disputa.

Essa ampliação poderá favorecer o Náutico, que não disputaria a competição devido ao desempenho no Campeonato Pernambucano de 2025. O Timbu espera que a quarta vaga seja herdada com base no ranking da própria CBF. Em contrapartida, o Maguary também aguarda receber a vaga devido à sua colocação no Estadual, já que chegou as semifinais.

Segundo a Federação Pernambucana de Futebol, a CBF ainda irá definir qual o critério para a utilização da vaga. Caso siga o regulamento do Estadual, a vaga ficaria com o Azulão de Bonito. Se a entidade optar pelo ranking, por se tratar da criação de uma vaga nova, o Náutico ganharia a chance de disputar a competição.

Náutico entende que deve ficar com a vaga

O Náutico promete acionar a justiça caso a vaga seja concebida de uma maneira diferente da entendida pelo clube. O Timbu argumenta que o regulamento do Pernambucano não previa uma quarta vaga para a Copa do Brasil e, por isso, não poderia ser levado em consideração. Os alvirrubros ainda argumentam que a vaga precisa ser pelo ranking, por ser atualizado e a forma mais correta para preencher uma lacuna que existia anteriormente.

Para além de buscar uma possível quarta vaga, o Náutico ainda tem outras possibilidades de participar da Copa do Brasil. Caso seja campeão da Série C, o clube alvirrubro garantiria automaticamente um lugar na 3ª fase da competição. As possibilidades também incluem o Santa Cruz ser campeão da Série D no próximo sábado (4), se garantindo também na 3ª fase e herdando a vaga para o Timbu. A última possibilidade seria uma permanência do Sport na Série A do Brasileiro, que garantiria os rubro-negros na 5ª fase e abriria a vaga para o Náutico.



Critério de participação da Copa do Brasil 2026:

Critério 1: 20 vagas para clubes classificados à Série A de 2026

Critério 2: 4 vagas para clubes campeões em 2025 de Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C e Série D

Critério 3: 102 vagas para clubes classificados nas competições estaduais de 2025, excluídos os anteriores, considerando o Ranking Nacional de Federações de 2026

- Federação ranqueada como 1 e 2: 6 vagas

- Federação ranqueada como 3 e 5: 5 vagas

- Federação ranqueada como 6 e 14: 4 vagas

- Federação ranqueada como 15 e 27: 3 vagas

Formato de disputa:

1ª Fase: 28 clubes menores ranqueados no Critério 3 - Partida única - 14 jogos

2ª Fase: Entrada de 74 clubes melhores ranqueados no Critério 3 - Jogos de ida e volta - 88 clubes e 44 jogos

3ª Fase: Entrada dos campeões de Copa do Nordeste, Copa Verde e das Séries C e D - Partida única - 48 clubes e 24 jogos

4ª Fase: 24 clubes classificados a partir dos duelos da 3ª fase - Partida única - 12 jogos

5ª Fase: Entrada dos 20 clubes da Série A – Jogos de ida e volta - 32 clubes e 32 jogos

Oitavas de Final: 16 clubes classificados a partir da 5ª fase - Jogos de ida e volta - 16 partidas

Quartas de Final: 8 clubes classificados a partir das oitavas de final - Jogos de ida e volta - 8 partidas

Semifinal: 4 clubes classificados a partir das quartas de final - Jogos de ida e volta - 4 partidas

Final: Decisão do título entre os finalistas em partida única

