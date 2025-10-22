Grupos políticos se articulam para definição de candidatos nas eleições do Náutico

Com até esta sexta-feira (24) para registrar as chapas, os bastidores tendem a esquentar para o pleito eleitoral no Náutico

Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. (Rafael Vieira)

Com a antecipação oficialmente confirmada nas eleições para o poder executivo, os grupos políticos do Náutico começam a se articular para definir os candidatos ao pleito eleitoral. A eleição está marcada para o dia 30 de novembro, porém as chapas só poderão ser registradas até esta sexta-feira (24), segundo resolução da Comissão Eleitoral.

Enquanto a atual gestão do clube ainda não confirma oficialmente a tentativa da reeleição, o grupo político de oposição já começa a definir um nome para a disputa eleitoral. A tendência dos próximos dias será de bastidores agitados nos Aflitos.

Situação

Após colocar o Náutico de volta a Série B do Campeonato Brasileiro, o presidente Bruno Becker ganhou força política no clube. Apesar do objetivo, o mandatário ainda não confirmou se tentará a reeleição no cargo do executivo.

Sendo o presidente do clube alvirrubro no biênio de 2024 e 2025, Becker passou por momentos de contestação e conseguiu dar a volta por cima, terminando o seu mandato com o acesso no currículo após três anos do Timbu na Série C.

O atual presidente chegou a comentar em entrevistas recentes sobre a sua continuidade no clube e afirmou que seguirá se fizer sentido a manutenção para dar sequência ao projeto esportivo.

Um grande trunfo a favor de Bruno Becker é a presença de Hélio dos Anjos e sua comissão técnica. O treinador histórico do Náutico já afirmou em diferentes oportunidades que não seguirá no clube em caso de vitória do grupo de oposição no pleito eleitoral. Hélio também já fez elogios públicos ao presidente e disse ser o melhor para o Náutico a continuação da atual gestão.

Com o apoio da atual comissão técnica e o sucesso esportivo no segundo ano de mandato, a tendência será devque Bruno Becker seja lançado na disputa pelo atual grupo de situação no Náutico.

Oposição

A oposição também se articula. Segundo apuração da reportagem do Diario de Pernambuco, os esforços estão concentrados na candidatura do ex-presidente Edno Melo.

Mesmo sem ter se colocado como candidato, o nome de Edno segue circulando nos bastidores e sendo comentado entre torcedores, sócios, conselheiros e nas redes sociais.

Pesam a favor do ex-mandatário (com mandato de 2018 a 2021) a reabertura dos Aflitos, a estabilidade financeira e os títulos conquistados, incluindo o acesso e a conquista da Série C de 2019 e dois Campeonatos Pernambucanos (2018 e 2021).