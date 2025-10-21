Náutico acerta a venda de promessa da base para o São Paulo por R$ 800 mil

Meia de 16 anos deixa o clube pernambucano e seguirá para as categorias de base do time paulista, com parte dos direitos ainda mantida pelo Náutico

Dudu, meia de 16 anos vendido pelo Náutico para o São Paulo (Luccas Souza/Náutico)

O Náutico concretizou a venda do meia Dudu, de 16 anos, para o São Paulo. O acordo prevê o pagamento de R$ 800 mil por 50% dos direitos econômicos do jogador, que vinha se destacando nas categorias de base alvirrubras e foi promovido ao profissional ainda neste ano de 2025.

A transação foi aprovada pelo Conselho Deliberativo e garante 20% dos direitos do atleta, ao Timbu, apostando em uma possível valorização e venda futura.

Dudu chamou atenção após boas atuações nas competições de base desta temporada. A negociação, além de representar uma oportunidade para o jovem, também serve como alívio financeiro para o Náutico, que busca reforçar o caixa e investir na formação de novos talentos.

Dudu se juntará ao Tricolor Paulista após participar com a camisa do Náutico da Copinha São Paulo, no mês de janeiro.

Trajetória no Náutico

Dudu subiu do Sub-17 do Náutico para o grupo profissional nesta temporada e fez sua primeira aparição na derrota por 2x1 contra o São Paulo, no Morumbis, pela terceira fase da Copa do Brasil. O meio-campista também disputou a Copa Pernambuco e o Campeonato Pernambucano Sub-20.