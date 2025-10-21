Conselho Deliberativo do Náutico confirma antecipação das eleições para 30 de novembro

Em reunião na última segunda-feira (20), a antecipação do pleito foi aprovada por unanimidade entre os conselheiros

Reunião no Conselho Deliberativo do Náutico (Divulgação / Náutico)

Após a oficialização da Comissão Eleitoral da antecipação nas eleições, o Conselho Deliberativo do Náutico confirmou a nova data do pleito eleitoral, marcado para o dia 30 de novembro. Em reunião na última segunda-feira (20), a antecipação foi aprovada por unanimidade entre os conselheiros.

Anteriormente prevista para ocorrer nas primeiras semanas de dezembro, a disputa presidencial foi antecipado por um pedido do próprio poder executivo. A medida visa dar para a gestão que for eleita um maior de tempo de planejamento para a temporada seguinte.

O registro das chapas para Presidente e Vice-presidente Executivo irão ocorrer apenas até esta sexta-feira (24). Vale lembrar que o atual mandatário, Bruno Becker, ainda não confirmou se irá tentar a reeleição no cargo.

