Náutico antecipa eleição para a Presidência Executiva para o dia 30 de novembro

Campanha oficial vai de 17 a 28 de novembro; presidente e vice assumem até o quinto dia útil de janeiro de 2026

Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. (Rafael Vieira)

O Clube Náutico Capibaribe anunciou na noite desta quinta-feira (16) a antecipação da eleição para a Presidência Executiva do clube, marcada agora para o dia 30 de novembro (domingo). Inicialmente prevista para a primeira quinzena de dezembro, a decisão foi oficializada pela Comissão Eleitoral, constituída em reunião do Conselho Deliberativo.

O pleito será realizado no mesmo dia da Assembleia Geral de Sócios do Santa Cruz, que votará a mudança para Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

De acordo com a resolução publicada, poderão votar os sócios das categorias Grandes Beneméritos, Beneméritos, Eméritos, Patrimoniais, Contribuintes, Atletas, Remidos, Torcedores, Standard e Atletas do Hexa. O requisito para o voto é estar adimplente com o clube entre os meses de maio e outubro de 2025 e possuir no mínimo um ano de associação. A lista preliminar de sócios aptos será divulgada até 30 de outubro.

O registro das chapas para Presidente e Vice-Presidente Executivo ocorrerá entre os dias 17 e 24 de outubro de 2025, com apresentação de documentos de elegibilidade, comprovante de tempo de associação e adimplência. A Comissão Eleitoral garante transparência em todo o processo, com publicações simultâneas no site oficial do clube e no quadro de avisos da sede social, assegurando também acessibilidade plena para idosos e pessoas com deficiência.

O período de campanha eleitoral será de 17 a 28 de novembro, com igualdade de oportunidades entre as chapas e restrições ao uso de símbolos, cores, marcas ou estruturas do clube. A votação acontecerá presencialmente, das 8h às 17h, com apuração pública e registro em ata, garantindo sigilo e segurança, incluindo a presença da Polícia Militar e da Guarda Municipal, informa o documento.

Infrações eleitorais, desde coação a uso indevido de recursos do clube, poderão levar à advertência, suspensão ou até cassação de chapa.

Até o momento, o atual presidente, Bruno Becker, não se posicionou sobre sua intenção de buscar a reeleição. A posse do presidente e vice eleitos deverá ocorrer até o quinto dia útil de janeiro de 2026.