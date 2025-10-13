Após acesso à Série B, comissão técnica tem futuro indefinido no Náutico

Hélio e Guilherme dos Anjos em comemoração do acesso nos Aflitos (Gabriel França / CNC)

Após a euforia do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico começa a pensar em seu futuro para a temporada de 2026. A continuidade no trabalho de Hélio dos Anjos e sua comissão técnica é um dos principais pontos para projetar mais um ano de êxito esportivo no Timbu. Vale lembrar que o Náutico passará por eleições presidenciais ainda este ano, aumentando o clima de indefinição.

Em entrevista coletiva após a vitória do acesso sobre o Brusque, Hélio e Guilherme dos Anjos falaram sobre o futuro no clube alvirrubro. Os dois membros da comissão técnica afirmaram seguir o trabalho com a continuação do atual do presidente Bruno Becker no poder executivo do clube.

“Seria um prazer dar uma sequência no trabalho aqui, mas naturalmente o futuro a Deus pertence. Apesar de muita gente não gostar que a gente fale ou tenha que dar uma opinião com um lado ou outro da política, a gente já pensa um pouco diferente e gosta de se expor. Acho que essa questão ainda vai ser definida, principalmente pelo Bruno (Becker). É ele que vai definir se vai estar em uma eleição. Sinceramente, não vejo a gente permanecendo no clube sem o Bruno. Nada contra a quem vem, mas o grande trabalho que foi feito só foi possível porque a gente teve ‘carta branca’ em conjunto com ele”, disse o auxiliar Guilherme dos Anjos.

“Com a oposição, que quando eu passei aqui era situação, eu não trabalho no Náutico. Sou muito grato ao Náutico, mas com aqueles membros da oposição, quem manda na minha vida sou eu e eu não trabalho”, completou o técnico Hélio dos Anjos.

Interesse do Goiás

Logo após o acesso conquistado neste último sábado (11), o técnico Hélio dos Anjos despertou o interesse do Goiás. Em má fase na disputa pelo acesso na Série B, o Esmeraldino optou pela demissão do técnico Vagner Mancini e procura um novo treinador no mercado. A informação foi dada inicialmente pelo GE.

Restando apenas seis rodadas para o final da Segunda Divisão, o Goiás é o 4º colocado e pode deixar o G4 ainda nesta rodada. A ideia da diretoria do clube goiano é acertar com um novo treinador de maneira imediata e Hélio dos Anjos passou a entrar no radar, pelo momento de alta no Náutico e sua identificação com o Esmeraldino.