Torcedores do Náutico cumprem promessa após retorno à Série B
Alvirrubros subiram o Morro da Conceição após o Náutico conquistar o acesso à Série B
Publicado: 13/10/2025 às 10:58
Torcedores do Náutico pagam promessa, após acesso à Série B (Reprodução/ redes sociais)
Promessa paga. O Náutico venceu o Brusque no último sábado (11) e conquistou o acesso à Série B de 2026. Para garantir que o time alvirrubro conseguisse retornar a segunda divisão, torcedores realizaram uma promessa a Nossa Senhora Aparecida para que o clube subisse, e após o sucesso, subiram o morro da Conceição para pagar a promessa.
A promessa foi realizada por um grande número de torcedores, que consistia em subir o Morro da Conceição, caso o Náutico conquistasse o acesso. Dito e feito, o Timbu voltou a Série B após três anos, e os alvirrubros foram agradecer