Torcedores do Náutico cumprem promessa após retorno à Série B

Alvirrubros subiram o Morro da Conceição após o Náutico conquistar o acesso à Série B

Torcedores do Náutico pagam promessa, após acesso à Série B (Reprodução/ redes sociais)

Promessa paga. O Náutico venceu o Brusque no último sábado (11) e conquistou o acesso à Série B de 2026. Para garantir que o time alvirrubro conseguisse retornar a segunda divisão, torcedores realizaram uma promessa a Nossa Senhora Aparecida para que o clube subisse, e após o sucesso, subiram o morro da Conceição para pagar a promessa.

A prática de cumprir promessas físicas, como subir o Morro da Conceição andando, de joelhos ou descalço, é algo comum entre os católicos que realizam promessas a Nossa Senhora da Conceição.

A promessa foi realizada por um grande número de torcedores, que consistia em subir o Morro da Conceição, caso o Náutico conquistasse o acesso. Dito e feito, o Timbu voltou a Série B após três anos, e os alvirrubros foram agradecer



