Prefeito do Recife comemora acesso do Náutico e cobra aposta de influenciador do Sport

Prefeito do Recife, João Campos, torcedor do Náutico (Reprodução)

Torcedor declarado do Náutico, o prefeito do Recife, João Campos, comemorou com entusiasmo o acesso do Timbu à Série B do Campeonato Brasileiro, após a vitória sobre o Brusque, no último sábado (11). Nas redes sociais, o gestor celebrou o feito e aproveitou o momento para cobrar, em tom bem-humorado, uma aposta feita com o influenciador Marcone Chaveiro, torcedor do Sport.

“Subiu, caramba! Soltando aquele grito que tava preso na garganta”, escreveu o prefeito em postagem no Instagram, comemorando o feito do clube alvirrubro. O perfil oficial do Náutico respondeu em tom amistoso: “Tamo junto, prefeito”.

Em vídeo publicado nos stories, João Campos reforçou o bom humor e espírito esportivo que marcam suas interações com torcedores dos clubes pernambucanos. Ele relembrou uma aposta feita com Marcone Chaveiro, em que prometeu vestir a camisa do Sport caso o clube se classificasse para a Copa Sul-Americana. Em contrapartida, o influenciador deveria vestir a camisa do Náutico se o Timbu conquistasse o acesso — o que de fato ocorreu.

“Agora, veja, eu vou vestir. Mas eu já vou fazer outra aposta, uma em cima da outra. Se o Sport for pra Sul-Americana, eu vou vestir de novo a camisa. Agora, se o Náutico subir, você veste a do Náutico”, disse o prefeito, diretamente a Marcone.

“Tás lembrado, Marcone Chaveiro?”, completou, em tom descontraído.

Acesso à Série B

O Náutico está de volta à Série B. De forma dramática, o Náutico venceu o Brusque por 2 a 1 nos Aflitos, neste sábado (11), e conquistou o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvirrubro chegou aos oito pontos e acabou em segundo lugar, atrás da Ponte Preta, que derrotou o Guarani por 2 a 0 e acabou com 13 pontos. O Guarani acabou com sete pontos e o Brusque com seis.