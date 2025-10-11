Predestinado, Hélio dos Anjos muda patamar do Náutico e conquista acesso à Série B

Chegando ao clube na 2ª rodada da primeira fase da Série C, o treinador do Náutico obteve grande campanha e conquistou o objetivo final

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)

O acesso à Série B do Campeonato Brasileiro conquistado pelo Náutico neste sábado (11), após a vitória por 2 a 1 sobre o Brusque, nos Aflitos, possuiu alguns protagonistas, entre eles o treinador Hélio dos Anjos. O comandante alvirrubro foi peça central e fundamental na campanha da Série C e no objetivo final concluído. Por isso, ao final da partida, o técnico foi o principal alvo da torcida, que invadiu o campo para comemorar a classificação. No meio da festa, Hélio soltou um "Eu mereço", em entrevista rápida ao repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal.

MUDANÇA DE RUMO

Chegando para a sua quinta passagem no Timbu, Hélio iniciou o seu trabalho já na 2ª rodada da primeira fase da Terceirona, após demissão de Marquinhos Santos. Em seu princípio de trabalho, o técnico enfrentou algumas dificuldades e demorou quatro jogos para obter a primeira vitória no clube.

Aos poucos, Hélio dos Anjos foi colocando a sua cara na equipe e o Náutico foi deslanchando na tabela da Terceirona. Com eliminações na Copa do Brasil e Copa do Nordeste no meio do percurso, o trabalho seguiu em franca evolução.

Iniciando com dificuldades de se manter dentro do G8 da Série C, o Timbu disparou na classificação. O clube alvirrubro foi derrotado pela última vez na 7ª rodada da primeira fase e chegou a uma invencibilidade de 13 jogos na competição, incluindo já a primeira rodada do quadrangular.

O ótimo momento garantiu o Náutico na 3ª posição ao fim da fase inicial da Série C, com 36 pontos conquistados (um a menos que o líder geral). A boa colocação fez o clube ter o direito de decidir nos Aflitos no último jogo do quadrangular, sendo de grande importância para conquistar o acesso.

Apesar de algumas oscilações durante a disputa do quadrangular, com derrotas em casa para Guarani e Ponte Preta, o time de Hélio dos Anjos seguiu dando respostas e se recuperou com a vitória final por 2 a 1 sobre o Brusque.