Dupla Paulo Sérgio e Vinícius poderá ser arma ofensiva do Náutico contra o Brusque

Duas lideranças técnicas do elenco, os atacantes podem iniciar na equipe titular na decisão do próximo sábado (11) pela Série C

Paulo Sérgio e Vinícius, atacantes do Náutico ((@rebeca__schumacker e Rafael Vieira / DP Foto)

Jogando a vida pelo acesso na Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico poderá apostar suas armas ofensivas em uma dupla de lideranças técnicas do elenco, formada por Paulo Sérgio e Vinícius. O Timbu recebe o Brusque no próximo sábado (11), às 17h, pela última rodada do quadrangular final, nos Aflitos.

Para a decisão, onde só a vitória interessa aos alvirrubros para seguirem sonhando com o acesso, o técnico Hélio dos Anjos poderá promover um ataque com os experientes atletas. Paulo Sérgio retornou aos gramados na última partida contra o Guarani, após sofrer com uma série de problemas físicos. Acionado do banco de reservas no intervalo, o camisa nove balançou as redes e empatou o jogo em Campinas.

Como já conseguiu atuar por 45 minutos, a ideia é ter o centroavante agora podendo iniciar a partida. Paulo tem concorrência de Bruno Mezenga e Samuel Otusanya no comando de ataque, mas deve ter a preferência da comissão técnica se reunir as melhores condições de jogo.

Vinícius, por sua vez, retornará de lesão no jogo com o Brusque. O ponta foi desfalque nas duas últimas partidas do quadrangular com uma lesão muscular de grau 1 e agora ficará apto para a última rodada. Como passou por um período de apenas duas semanas de inatividade, Vinícius deve já iniciar entre os titulares, recuperando a sua posição na beirada de ataque.

Caso se confirme a titularidade da dupla, seria apenas a quinta vez nesta edição de Série C que Paulo Sérgio e Vinícius atuariam juntos. As outras quatro ocasiões ocorreram pela primeira fase. As partidas em questão foram contra: Botafogo-PB, CSA, Caxias e Guarani.

Com dois dos principais jogadores do atual plantel como titulares, o Náutico busca um peso ofensivo diferente para o duelo frente aos catarinenses. Sofrendo para encontrar um ataque ideal, o Timbu deposita as fichas na dupla de experiência e qualidade técnica.

Situação para a última rodada do quadrangular

Para ainda sonhar com o acesso à Série B, só a vitória interessa ao Náutico contra o Brusque. O Timbu precisa vencer o seu jogo nos Aflitos e torcer por uma derrota do Guarani para a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Também existe a possibilidade de uma classificação com um empate no clássico de Campinas, se os alvirrubros vencerem por quatro gols de diferença o rival quadricolor.

O Náutico é o último colocado do seu grupo, com apenas cinco pontos conquistados. O Brusque é o 3º lugar e somou seis pontos até aqui. O Guarani é o 2º lugar (última vaga de acesso) e tem sete pontos na tabela de classificação. A Ponte Preta lidera com 10 pontos e busca confirmar a 1ª posição para disputar a final da Série C.