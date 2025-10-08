Torcida do Náutico esgota ingressos em 24 horas para duelo decisivo contra Brusque

Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Torcida do Náutico (Rafael Vieira)

Com o estádio lotado e a torcida empolgada, o Náutico entra em campo pressionado, mas cheio de confiança. Para assegurar o acesso à Série B, o Timbu conta com o incentivo dos seus torcedores, que esgotaram os ingressos para o confronto contra o Brusque em apenas 24 horas. A partida, válida pela última rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro, será realizada neste sábado (11), às 17h, nos Aflitos, e promete muita emoção do início ao fim.

Veja também: Náutico ultrapassa 14 mil ingressos vendidos para decisão contra o Brusque nos Aflitos

Nas redes sociais, o clube celebrou o apoio da torcida alvirrubra. “Ingressos esgotados para Náutico x Brusque. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais! Até sábado, minha torcida! Vamos apoiar, incentivar e torcer pelo Náutico em busca do acesso!”, escreveu em suas redes sociais.

A torcida do Náutico esgotou os 15.800 ingressos destinados para o confronto decisivo contra o Brusque. Com capacidade oficial para 18.694 pessoas, o estádio terá o público limitado devido à divisão entre as torcidas, restando apenas ingressos para o setor visitante.

Até o momento, o maior público registrado nos Aflitos em 2025 foi na partida contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, que reuniu 16.717 torcedores. Na Série C, o maior público do Náutico foi de 15.311 pessoas no confronto contra o Guarani, com uma média de 8.871 presentes por jogo.

Para garantir o acesso no sábado, o Náutico precisa vencer o jogo contra o Brusque e torcer por resultados favoráveis. No primeiro cenário, o Alvirrubro depende de uma derrota do Guarani para a Ponte Preta; assim, qualquer vitória classificaria o Timbu à Série B. No segundo, caso Guarani e Ponte Preta empatem, o Náutico precisará vencer e superar a diferença no saldo de gols para assegurar a vaga.

O duelo promete ser um dos maiores públicos do ano nos Aflitos e uma verdadeira festa para o Náutico, que busca voltar à segunda divisão após anos na Série C.

