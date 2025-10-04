Paulo Sérgio celebra gol contra o Guarani e prega confiança no Náutico: "Vamos acreditar"
O atacante do Náutico foi acionado durante o segundo tempo e empatou o duelo deste sábado (4), deixando a equipe viva na busca pelo acesso na Série C
Publicado: 04/10/2025 às 20:22
Paulo Sérgio, atacante do Náutico (@rebeca__schumacker)
O empate deste sábado (4) entre Guarani e Náutico por 1 a 1, em Campinas, teve um protagonista surgindo do banco de reservas. O atacante Paulo Sérgio foi acionado no intervalo da partida e empatou o jogo para o Timbu, deixando a equipe matematicamente viva no quadrangular de acesso da Série C.
Em entrevista após o jogo, Paulo Sérgio celebrou voltar a marcar com a camisa alvirrubra e pregou confiança na busca pelo acesso à Série B na última rodada. O camisa nove ainda revelou os sacrifícios que vem realizando para poder entrar em campo e ajudar a equipe.
“Marcar gol com essa camisa é algo inexplicável. Eu me sinto privilegiado toda vez que eu consigo entrar em campo, correr e ainda mais marcar gols com essa camisa, hoje não foi diferente. Noite muito mal dormida por conta de gripe, mas essas horas é literalmente dar a vida dentro de campo”, destacou o atacante.
“Fui abençoado com esse gol que nos coloca vivo, mas certamente trocaria esse gol por uma vitória nossa. Mas estamos vivos. Vamos tem que acreditar, vamos lotar nosso estádio, fazer o dever de casa e deixar papai do céu fazer a parte dele. Felicidade em ter voltado a marcar e conseguir manter a gente vivo na competição. Agora é voltar com tudo para a gente conquistar esse objetivo final”, completou.
Última rodada
Na disputa final pelo acesso à Segunda Divisão, o Náutico recebe o Brusque no próximo sábado (11), às 17h, no estádio dos Aflitos. Sem depender exclusivamente de suas forças, o Timbu precisa obrigatoriamente da vitória para seguir sonhando com a classificação.
ATÉ O FINAL!!!!! VAMOS ???????????????????????????????? https://t.co/KyoEBLNeAw pic.twitter.com/yQB5Buy8Ph— Náutico (@nauticope) October 4, 2025