Léo Medrado: 'O Náutico tem que realizar o jogo do ano contra o Brusque'

Recife, PE, 17/08/2025 - NÁUTICO X ANAPOLIS - Na noite deste domingo(17), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Anápolis pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Comemoração, Igor Bolt ( Rafael Vieira)

O jogo do ano

2016. O Náutico chegava à última das 38 rodadas da Série B brigando por uma vaga de acesso para a Série A. O Oeste era o adversário. O time paulista teria que ganhar na Arena Pernambuco para evitar o rebaixamento à Série C. O técnico do Oeste? Fernando Diniz. O Náutico precisava vencer o jogo e torceria para o Bahia perder para o Atlético-GO para assim comemorar a volta à elite nacional do futebol. Resultado da rodada: o Náutico perdeu por 2x0 para o Oeste. O Timbu permaneceu na Série B. O Oeste escapou da Série C. No outro jogo, aconteceu o que os alvirrubros precisavam. O Bahia perdeu e, mesmo com a derrota, o Tricolor Baiano subiu pra série A. Nove anos depois, o Náutico chega novamente à rodada decisiva brigando por uma vaga de acesso, desta vez, para voltar à Série B. Precisará ganhar do Brusque e torcer para o Guarani perder para a Ponte Preta. Lembrei de 2016. O Náutico tem que jogar o jogo do ano. O time precisa ter raça, determinação e vibração. O torcedor alvirrubro jamais aceitará outro resultado que não seja uma vitória contra o Brusque. Os torcedores estão concentrados. O Náutico, também. Que a Ponte Preta ganhe do Guarani, no clássico campineiro. Que o Náutico ganhe do Brusque. E por fim… Que venha o acesso!

Torcida do Náutico esgota ingressos em 24 horas para duelo decisivo contra Brusque

Atlético-MG x Sport: onde assistir, horário e escalações pela 14ª rodada do Brasileirão Veja também:

Os torcedores estão tranquilos. A maioria queria o título, mas todos queriam subir — e todos sofreram juntos. O Santa chegou (na 2ª posição do grupo) à segunda fase. Passou pelo Sergipe: 2x1 e 1x2 — 5x4 nos pênaltis. Nas oitavas de final, dois empates contra o Altos: 1x1 e 0x0. De novo, pênaltis: 3x1. Nas quartas de final, veio a decisão. O Santa ganhou o América-RN na Arena PE e empatou 1x1 Arena das Dunas, num jogo emocionante na casa do adversário. E soltou o merecido “grito de liberdade”! A cabeçada de Balotelli foi melhor do que se fosse o grito de campeão da Série D.

Uma temporada sofrida…

Não tá fácil, rubro-negro. 2025 tá bronca pesada. Até o tricampeonato estadual foi complicado — ganhou nos pênaltis contra o Retrô. Na Copa do Nordeste, foi desclassificado dentro de casa após empatar diante do Ceará e perder nos pênaltis (novamente, lembrando 2023, na final do Nordestão). Na Série A, o Sport entrou na segunda rodada no Z4 (18º) e, na terceira rodada, assumiu a lanterna. Está há 26 rodadas consecutivas na zona de rebaixamento e 25 seguidas na lanterna. Pra passar a estopa: reaja! Esqueça os números de 2025 e saia da lanterna, Sport!

Um amigo perguntou…

“Quais os jogadores você mais decorou quando era criança?” Fácil! 1974, 1975 e 1976. Náutico 74: Neneca; Borges, Beliato, Sidcley e França; Juca Show, Vasconcelos e Jorge Mendonça; Dedeu, Paraguai e Lima; Sport de 1975: Toinho (Tobias); Louro, Assis Belém, Djalma e Cláudio Mineiro; Luciano Maravilha, Assis PB e Miltão; Jangada, Dario e Peri; O Santa de 1976: Gilberto; Carlos Alberto Barbosa, Lula Pereira, Levi Culpi e Pedrinho; Givanildo, Carlos Alberto Rodrigues e Mazinho; Fumanchu, Nunes e Joãozinho. Os três foram campeões. Craques, craques…