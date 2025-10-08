Mobilização: Torcida da Ponte Preta chega a 14 mil ingressos vendidos para o clássico contra o Guarani

Com o acesso à Série B já garantido, a Macaca entra em campo pela rivalidade e por vaga na final da Série C do Campeonato Brasileiro

Time da Ponte Preta em partida pela Série C (Júlio César Costa / Especial PontePress)

A última rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro promete grandes emoções na busca pelo acesso. No Grupo C, Ponte Preta e Guarani protagonizam mais um clássico de Campinas, e mais de 14 mil torcedores da Macaca já garantiram presença no estádio Moisés Lucarelli.

A última rodada será disputada com jogos simultâneos neste próximo sábado (11), às 17h. Além do dérbi, Náutico e Brusque também entram em campo nos Aflitos por vaga na Segunda Divisão. Os dois jogos, inclusive, dependem um do outro na conta dos clubes pelo acesso.

A Ponte Preta já se garantiu matematicamente na Série B de 2026. Apesar disso, a mobilização para a última rodada será a máxima possível, fazendo a Macaca entrar em campo pela rivalidade e pela classificação para a final da Série C. Um simples empate coloca o clube alvinegro na decisão.

Com o Náutico dependendo totalmente do jogo em Campinas para o seu objetivo, existiu um temor entre os torcedores alvirrubros quanto às reais ambições da Ponte no duelo. No entanto, a Macaca contará com um estádio lotado para atrapalhar o seu arquirrival na disputa pelo acesso e confirmar a vaga em uma final nacional.

Força máxima dentro de campo

Para além do torcedor pontepretano fazer a sua parte nas arquibancadas, a equipe comandada pelo técnico Marcelo Fernandes também usará toda a força máxima disponível para o jogo.

Poupando titulares na derrota contra o Brusque, a comissão técnica promoverá o retorno das principais peças do elenco, pilares na disputa pelo acesso. A única ausência confirmada ficará por conta do atacante Jeh, que não se recuperará a tempo de uma lesão muscular. O centroavante é um dos principais jogadores da equipe e será desfalque sentido na Macaca.

Situação da tabela

O Náutico é o último colocado do seu grupo, com apenas cinco pontos conquistados. O Brusque é o 3º lugar e somou seis pontos até aqui. O Guarani é o 2º lugar (última vaga de acesso) e tem sete pontos na tabela de classificação. A Ponte Preta lidera com 10 pontos e busca confirmar a 1ª posição para disputar a final da Série C.

