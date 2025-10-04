Náutico empata com o Guarani fora de casa e segue vivo na disputa pelo acesso na Série C

Em jogo de alta tensão, o Náutico empatou por 1 a 1 com o Bugre neste sábado (4), em Campinas

Guarani x Náutico em partida no Brinco de Ouro pela Série C (@rebeca__schumacker)

Em jogo de alta tensão, o Náutico segue vivo na disputa pelo acesso no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. Neste sábado (4), o Timbu ficou no empate por 1 a 1 contra o Guarani no Brinco de Ouro, em partida válida pela 5ª rodada do quadrangular.

O Bugre abriu o placar da partida com o atacante Mirandinha, ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Paulo Sérgio veio do banco de reservas e empatou o jogo para o Timbu, mantendo a esperança de acesso à Série B para os alvirrubros.

O Náutico estacionou na 3ª posição com o resultado, agora com cinco pontos conquistados. Na última rodada, o Timbu irá receber o Brusque nos Aflitos. O Guarani, por sua vez, ficou na 2ª posição, com sete pontos, e visita a Ponte Preta na rodada final da segunda fase. Para subir para a Série B, o Náutico precisa vencer o Brusque nos Aflitos e torcer para o Guarani perder da Ponte Preta no Moisés Lucarelli.

Fim de jogo no Estádio Brinco de Ouro. O Náutico empata com o Guarani por 1x1. O gol alvirrubro foi marcado por Paulo Sérgio. ???????? pic.twitter.com/gARHbGKxzS — Náutico (@nauticope) October 4, 2025

O jogo

O início da partida foi marcado pelo equilíbrio com as duas equipes precisando do resultado e buscando se impor. Os 10 primeiros minutos de jogo também foi de lances mais ríspidos, resultando em um cartão amarelo para cada equipe.

O Timbu conseguiu ser mais perigoso e aumentou o volume de jogo ofensivo, sobretudo com chegadas pelo lado esquerdo com o atacante Igor Bolt. Em uma das investidas, Bruno Mezenga finalizou de voleio para fora do gol.

O jogo seguiu de muito equilíbrio até os 30 minutos da primeira etapa, com Guarani e Náutico pecando na hora das conclusões ofensivas. Com 31 minutos de jogo, o Bugre teve maior precisão em sua investida no ataque. Mirandinha finalizou de voleio da entrada da área, sem chances para o goleiro alvirrubro. A jogada, porém, foi anulada após auxílio do árbitro de vídeo, que detectou um toque de mão do autor do gol na jogada.

Após o gol anulado, o Bugre continuou melhor na partida e mais presente no campo de ataque. Já na marca dos 46 do primeiro tempo, o Guarani escapou com velocidade no contra-ataque e o atacante Dentinho finalizou cruzado com categoria, abrindo o marcador no Brinco de Ouro.

Segundo tempo

Precisando reverter o resultado em Campinas, o técnico Hélio dos Anjos voltou para a segunda etapa promovendo a entrada do atacante Paulo Sérgio. O camisa nove passou a fazer uma dupla de área ao lado de Bruno Mezenga. Com apenas três minutos em campo, Paulo Sérgio já levou perigo com uma finalização por cima do gol do Bugre.

O Náutico seguiu sendo o protagonista das ações de ataque durante o segundo tempo. Além de Paulo Sérgio, Samuel Otusanya também foi acionado para aumentar o peso ofensivo do clube alvirrubro.

Aproveitando um Náutico exposto, o Guarani teve uma grande oportunidade de ampliar o placar aos 20 minutos. O atacante Gabriel Silva saiu cara a cara com Muriel no contra-ataque, mas parou na defesa do arqueiro alvirrubro.

Com 28 minutos da segunda etapa, o Náutico teve a oportunidade de aumentar ainda mais a sua pressão ofensiva. O zagueiro e capitão do Guarani, Alan Santos, entrou duro em Mateus Silva e foi expulso pelo segundo cartão amarelo.

Com 30 minutos, a pressão alvirrubra deu resultado. Após cobrança de escanteio de Vitinho, Paulo Sérgio apareceu livre na segunda trave e cabeceou com precisão tirando do goleiro Dalberson, empatando o jogo em Campinas. Na jogada seguinte ao gol de empate, o Guarani quase voltou à frente no marcador. Após finalização de Mirandinha, Muriel fez uma grande defesa para o Timbu.

Apesar de uma maior posse de bola alvirrubra, o Guarani seguiu mais perigoso e novamente teve uma boa oportunidade de gol. Já aos 44 minutos e após cobrança de falta, Kauã Jesus finalizou e Muriel fez mais uma importante defesa.

Os acréscimos do jogo foram marcados por muita disputa e as duas equipes com oportunidades de sair com a vitória. Apesar do ímpeto, Guarani e Náutico tiveram dificuldades para construir oportunidades mais claras e o jogo se encerrou no empate por 1 a 1.



Ficha do jogo

Guarani: 1

Dalberson, Lucas Justen (Cicinho), Raphael, Alan Santos e Emerson; Kelvi, Isaque (Caio Mello) e Diego Torres (Jhemerson); Dentinho (Allyson), Mirandinha (Kauã Jesus) e Júnior Brandão (Gabriel Silva). Técnico: Matheus Costa.

Náutico: 1

Muriel, Arnaldo (Marcos Ytalo), João Maistro (Mateus Silva / Raimar), Carlinhos e Igor Fernandes; Wenderson, Vitinho e Lucas Cardoso (Paulo Sérgio); Igor Bolt (Samuel Otusanya), Hélio Borges (Kayon) e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.

Gols: Dentinho (46’ / 1T); Paulo Sérgio (30’ / 2T)

Cartões amarelos: Carlinhos, Paulo Sérgio (Náutico); Lucas Justen, Emerson, Alan Santos (Guarani)

Cartão vermelho: Alan Santos (Guarani)

Local: Brinco de Ouro, em Campinas

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Tiago Gomes da Silva e Jonny Kamenach Rocha (ambos de GO)

