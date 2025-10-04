Hélio dos Anjos avalia atuação do Náutico no empate contra o Guarani e destaca: "Estamos super vivos"

Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Hélio dos Anjos, Técnico do Náutico (Rafael Vieira)

O Náutico ficou no empate por 1 a 1 contra o Guarani neste sábado (4), em Campinas. O resultado fez os alvirrubros chegarem ainda com chances matemáticas na última rodada do quadrangular final da Série C. Após o resultado, o técnico Hélio dos Anjos avaliou o desempenho da equipe em entrevista coletiva.

O treinador alvirrubro destacou as nuances do empate com gols no Brinco de Ouro. Hélio ainda demonstrou o seu otimismo com o acesso do Náutico na última rodada, destacando que o cenário poderá se tornar favorável para a equipe.

“Nós não fizemos um primeiro tempo ruim, nós não tivemos lucidez no último terço. O jogo estava sobre controle e deixamos a bola bater muito na frente e voltar, aí oferecemos algumas coisas para o Guarani. O erro nosso foi porque temos um zagueiro que constrói mesmo, e tem minha autorização para isso. Ele tentou o passe por dentro, erramos e aconteceu o gol”, disse Hélio dos Anjos.

“Optei por colocar um centroavante que faz esse papel e fazer essa movimentação de jogo, que hora um saía e outro entrava. Optei por essa situação em função do Guarani ser um time ofensivo no meio de campo, e a gente começou a criar uma situação positiva. Fizemos uma formação “kamikaze” e fomos surpreendidos com a expulsão (do Guarani), mas eu não tinha mais articulação. Acho que o Muriel foi muito feliz em dois lances e nos colocou em uma condição boa. Agora, nós temos que fazer a nossa obrigação, e vamos fazer. Por tudo que esse clube passou, nós vamos chegar para o último jogo vivo. O que depender da gente, nós estamos super vivos para conseguir a vitória”, completou

