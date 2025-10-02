Para visitar o Guarani, Náutico se baseia em bons números fora de casa nesta Série C
Para encarar o Bugre neste sábado (4), o Náutico tem um bom desempenho como visitante nesta Terceirona
Publicado: 02/10/2025 às 17:49
Náutico vence o Guarani, em Campinas (Divulgação)
Para o duelo decisivo no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico se baseia em seus bons números fora de casa para visitar o Guarani neste sábado (4), às 17h, no Brinco de Ouro. O Timbu vem obtendo um bom desempenho longe dos Aflitos nesta Terceirona e usará isso a seu favor no duelo válido pela 5ª rodada do quadrangular.
Ainda na primeira fase, o clube alvirrubro disputou nove jogos fora de casa. No recorte, a equipe obteve quatro vitórias, três empates e apenas duas derrotas. O Timbu encerrou a fase inicial com um aproveitamento superior a 55% como visitante. Entre os quatro triunfos fora de casa está uma vitória sobre o próprio Guarani. Na ocasião, o Náutico bateu o Bugre por 1 a 0, em partida válida pela 14ª rodada, em Campinas.
O aproveitamento alvirrubro aumentou ainda mais no quadrangular de acesso. Nos dois jogos longe do Recife, o Náutico acumula uma vitória e um empate. O triunfo ocorreu logo na 1ª rodada, quando a equipe bateu o Brusque por 1 a 0 em Santa Catarina. O empate veio contra a Ponte Preta, por 1 a 1, na rodada anterior do quadrangular final, também em Campinas.
Juntando a primeira e a segunda fase, o Náutico chega a um aproveitamento de mais de 57% como visitante. A última derrota alvirrubra nessas condições aconteceu ainda pela 3ª rodada, quando perdeu para o CSA em Alagoas. De lá para cá, a equipe já ostenta uma invencibilidade de nove jogos como visitante.
O Náutico chega com o retrospecto favorável e não poderá sair derrotado de Campinas. Se perder para o Guarani, o clube é matematicamente eliminado e não terá mais chances de acesso à Série B.
Jogos do Náutico fora de casa nesta Série C:
Itabaiana 2 x 1 Náutico - 1ª rodada
CSA 2 x 1 Náutico - 3ª rodada
Ypiranga-RS 0 x 4 Náutico - 6ª rodada
ABC 0 x 0 Náutico - 8ª rodada
Tombense 0 x 2 Náutico - 10ª rodada
Figueirense 0 x 0 Náutico - 12ª rodada
Guarani 0 x 1 Náutico - 14ª rodada
Londrina 0 x 2 Náutico - 16ª rodada
São Bernardo 1 x 1 Náutico - 18ª rodada
Brusque 0 x 1 Náutico - 1ª rodada (2ª fase)
Ponte Preta 1 x 1 Náutico - 4ª rodada (2ª fase)