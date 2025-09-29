Chances de acesso do Náutico aumentam para 34,9% após 4ª rodada do quadrangular da Série C

Após o empate contra a Ponte Preta, as chances de acesso à Segunda Divisão aumentaram em 8% para o Náutico

Jogadores do Náutico em comemoração de gol (Karen Fontes)

Após se colocar em uma situação complicada no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico conquistou um cenário mais favorável ao fim da 4ª rodada da competição. Após empatar contra a Ponte Preta, em Campinas, as chances de acesso subiram para 34,9% para o Timbu, segundo o site Chance de Gol.

Antes da rodada, as chances alvirrubras eram de 26,9%, ganhando um aumento de 8% em sua probabilidade. Além do empate contra a Macaca, a vitória do Brusque sobre o Guarani, por 3 a 2, também ajudou na mudança de cenário para o Náutico.

O clube pernambucano agora depende apenas de suas próprias forças para chegar à Segunda Divisão. Com quatro pontos conquistados e na 3ª posição do Grupo C, o Timbu ainda pode chegar aos 10 pontos e, devido aos confrontos diretos, não poderia mais ser ultrapassado pelos dois rivais na briga pela classificação.

Vale lembrar que a Ponte Preta já conquistou de maneira matemática o acesso para a Série B. Além da equipe alvirrubra, Guarani e Brusque ainda lutam pela vaga. Segundo o Chance de Gol, o Bugre ainda possui 60,8% de chances, enquanto o clube catarinense tem uma probabilidade de 4,3% de subir.

Reta final

O Náutico visita o Guarani no próximo sábado, 4 de outubro, no Brinco de Ouro, em Campinas. Após enfrentar o Bugre, o Timbu encerra o quadrangular de acesso atuando em casa diante do Brusque, no dia 11 de outubro.