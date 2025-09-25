Vinícius sofre lesão muscular e deve desfalcar o Náutico contra a Ponte Preta

O atacante do Náutico sofreu lesão de grau 1 e não deverá ter condições de jogo para este sábado (27), em Campinas

Vinícius, atacante do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)

O Náutico terá que lidar com mais um desfalque importante na reta final do quadrangular de acesso da Série C. O atacante Vinícius sofreu uma lesão muscular de grau 1 e não deverá ter condições para o jogo contra a Ponte Preta, neste sábado (27), em Campinas.

Com uma lesão de menor gravidade, o camisa sete do Timbu não deve preocupar para a próxima rodada da Terceirona, quando o Náutico visita o Guarani no dia 4 de outubro, também em território paulista.

Além da provável ausência de Vinícius, o técnico Hélio dos Anjos também não poderá contar com o zagueiro Carlinhos. O defensor ainda vive período de recuperação de uma lesão na panturrilha e não terá condições de retornar contra a Macaca.

Outros desfalques que já estavam confirmados no clube alvirrubro são o do zagueiro Mateus Silva e do meia Patrick Allan. Mateus seguirá sem entrar em campo devido a uma questão contratual com a Ponte Preta, enquanto Patrick Allan está em recuperação de uma lesão de maior gravidade no joelho.

Em compensação da longa lista de desfalques, o Náutico terá o retorno do atacante Paulo Sérgio. O centroavante volta a ficar apto para jogo após seguidos problemas físicos e um período de mais de dois meses sem entrar em campo.

Ponte Preta x Náutico

O Náutico visita a Ponte Preta em duelo válido pela 4ª rodada do quadrangular final da Série C. O jogo acontece às 17h, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Enquanto o Timbu é o 3º colocado do grupo com três pontos, a Macaca é a líder e já somou nove pontos até aqui na segunda fase.