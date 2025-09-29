Náutico tem duas semanas decisivas para o desfecho da temporada na Série C

O Náutico realiza os seus dois últimos duelos na busca pelo acesso à Segunda Divisão nacional

Elenco do Náutico em treinamento no CT (Gabriel França / CNC)

Após o empate do último sábado (27) contra a Ponte Preta, o Náutico agora se prepara para as duas semanas que marcam o desfecho da temporada alvirrubra na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu terá os dois últimos compromisso pelo quadrangular final, na busca pelo acesso à Segunda Divisão nacional.

Os próximos dias serão derradeiros e decisivos para as pretensões do Náutico. Com o encerramento do quadrangular marcado para o dia 11 de outubro, o clube pernambucano está a poucos dias de definir a temporada de 2025 como frustrante ou de êxito.

Dependendo apenas de si para concluir o objetivo do acesso, o Náutico terá decisões contra times que também estão vivos na pretensão da classificação. Realizando o próximo jogo novamente em Campinas, contra o Guarani, a equipe alvirrubra terá a oportunidade de encerrar o quadrangular atuando nos Aflitos, diante do Brusque.

Primeira final: Guarani

O Náutico já iniciou a preparação para o primeiro dos dois duelos decisivos. A equipe visita o Guarani no próximo sábado, 4 de outubro, no Brinco de Ouro. O duelo, válido pela 5ª rodada do quadrangular final, será de alto grau de importância para o Náutico.

Caso saia derrotado de Campinas, o Timbu estará matematicamente eliminado e sem mais chances de acesso à Série B. Para além de buscar os três pontos e assumir a 2ª posição no Grupo C, os alvirrubros visitam o Bugre pela sua sobrevivência na disputa nacional.

Jogo derradeiro contra o Brusque

Pontuando contra o Guarani, o Náutico chega para a última rodada ainda com chances de classificação. A equipe voltará a se encontrar com o seu torcedor após dois jogos seguidos como visitante e recebe o Brusque, no dia 11 outubro.

Dependendo do que acontecer contra o Bugre, o Timbu poderá chegar ao duelo nos Aflitos dependendo ainda de suas próprias forças para subir de divisão. O desfecho do acesso ou manutenção na Série C poderá passar pelo duelo frente ao seu torcedor, que deve mais uma vez colocar um bom público no estádio dos Aflitos.