Hélio dos Anjos elogia atuação do Náutico contra a Ponte Preta e demonstra otimismo

O técnico do Náutico avaliou o desempenho da equipe no empate por 1 a 1 contra a Macaca neste sábado (27), em Campinas

Hélio dos Anjos, treinador do Náutico (Gabriel França / CNC)

Diferente da insatisfação clara demonstrada após a derrota da última semana para o Guarani, o técnico Hélio dos Anjos dessa vez elogiou a atuação do Náutico contra a Ponte Preta. O Timbu empatou com a Macaca por 1 a 1 neste sábado (27), no Moisés Lucarelli, pela 4ª rodada do quadrangular final da Série C.

O comandante alvirrubro avaliou o desempenho apresentado pela sua equipe. Hélio lamentou o gol de empate sofrido nos acréscimos, mas disse ainda estar otimista no sonho do acesso à Série B do Brasileiro.

“O resultado eu lamento. Nós estávamos no campo com alguns jogadores que não vem jogando normalmente e esses jogadores tendem a sentir. Nós sabíamos que a proposta do jogo em si da Ponte Preta era a proposta de um jogo muito físico, e nós conseguimos fazer um belo jogo. A gente jogou dentro do campo deles, a nossa linha foi alta e forte”, avaliou o treinador.

“Nós fizemos um grande jogo. Quando ele (árbitro) deu 10 minutos, eu falei para os jogadores que não poderíamos perder a concentração um segundo. Como o time entrou para a área e precisou sair, nós não ficamos com uma linha legal. Acontece, acho que foi um jogo bonito e nós voltamos a ser o que nós somos. Vamos para um jogo muito importante contra o Guarani e eu estou com mais confiança hoje do que eu estava. Não é fácil você tomar um gol aos 50 minutos, você necessitando da vitória. Eu acho que jogamos bem e a gente vai para as duas últimas rodadas e com fé em Deus conseguir essa classificação”, completou.