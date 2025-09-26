Com desfalques importantes, confira a provável escalação do Náutico contra a Ponte Preta

O Náutico terá ausências importantes para o jogo deste sábado (27), às 17h, no Moisés Lucarelli

Hélio dos Anjos, treinador do Náutico (Gabriel França / CNC)

Chegando pressionado para se recuperar na Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico terá desfalques importantes para visitar a Ponte Preta neste sábado (27), às 17h, no Moisés Lucarelli. O técnico Hélio dos Anjos terá que lidar com ausências em quase todos os setores do campo para o jogo válido pela 4ª rodada do quadrangular final.

O principal e mais recente desfalque fica por conta do atacante Vinícius. O capitão alvirrubro sentiu um problema muscular durante a semana e não terá condições de jogo em Campinas. Para seu lugar, a tendência natural é a entrada de Hélio Borges na ponta esquerda de ataque.

A comissão técnica alvirrubra também terá grandes problemas para escalar a dupla de zaga. Carlinhos seguirá fora devido a uma lesão na panturrilha e Mateus Silva não poderá atuar por uma questão contratual com a Ponte Preta, ex-clube do atleta.

Para resolver a questão defensiva é provável que Hélio dos Anjos promova a entrada do jovem zagueiro Índio, que deve formar a dupla titular ao lado de João Maistro. Com isso, Igor Fernandes retornaria para a lateral-esquerda, já que atuou improvisado como zagueiro no último jogo.

Também será desfalque o meia Patrick Allan. O camisa 20 sofreu uma séria lesão no joelho e não deve mais retornar no quadrangular. A disputa para a titularidade na meia ficará mais uma vez entre Vitinho, titular no último jogo, e Lucas Cardoso, recém-recuperado de uma lesão.

Vale lembrar que o Náutico também não conta mais com o volante Marco Antônio. O atleta foi desligado após a derrota para a Ponte Preta e deixou uma lacuna na equipe, já que era titular na posição. Para preencher a vaga a tendência será a entrada de Wenderson na função.

Em contrapartida, o Timbu também ganha um retorno importante para o jogo deste sábado. O centroavante Paulo Sérgio está recuperado de uma série de problemas físicos e será relacionado para o duelo. Devido ao longo tempo sem entrar em campo - dois meses - o atacante deve iniciar a partida no banco de reservas.

A disputa na posição de centroavante, aliás, segue aberta. Samuel Otusanya foi titular nas últimas partidas, mas Bruno Mezenga vem fazendo sombra em busca da titularidade no comando de ataque.

Provável escalação do Náutico contra a Ponte Preta:

Muriel, Arnaldo, João Maistro, Índio e Igor Fernandes; Igor Pereira, Wenderson e Lucas Cardoso (Vitinho); Hélio Borges, Igor Bolt e Samuel Otusanya (Bruno Mezenga). Técnico: Hélio dos Anjos.

