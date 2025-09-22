Náutico anuncia saída antecipada de Marco Antônio após pré-contrato com o CRB

Atuação abaixo nas derrotas para Guarani e Ponte Preta intensificou a pressão sobre o camisa 8, que não joga mais pelo Timbu na Série C

Jogador do Náutico, Marco Antônio. (Rafael Vieira)

O Náutico comunicou, nesta segunda-feira (22), que o volante Marco Antônio, de pré-contrato assinado com o CRB, não faz mais parte dos planos da equipe para o restante do quadrangular da Série C. O jogador, de 27 anos, chegou a um acerto com o clube alagoano dias antes da estreia do Timbu no quadrangular do acesso da Série C.

Marco entrou em campo como titular na derrota para a Ponte Preta, no sábado (20), mas foi substituído no intervalo por Lucas Cardoso. O desempenho do camisa 8 já vinha sendo alvo de críticas da torcida, principalmente após as derrotas para a Macaca e o Guarani, ambas nos Aflitos, que complicaram a luta do Timbu pelo retorno à Série B.

O técnico Hélio dos Anjos, em coletiva após o revés diante da Ponte Preta, demonstrou descontentamento com a situação e não escondeu a insatisfação com o empresário do atleta, Deividson Andrews. Diante da repercussão negativa, Marco Antônio já havia publicado um pedido de desculpas nas redes sociais, agradecendo à torcida e ao clube. Nesta segunda (22), em nota, o Náutico também agradeceu a dedicação do atleta e desejou sucesso na continuidade da carreira.

O Clube Náutico Capibaribe informa que o atleta Marco Antônio não faz mais parte dos planos da equipe para o restante da temporada. O Clube agradece sua dedicação e deseja sucesso na continuidade de sua carreira. — Náutico (@nauticope) September 22, 2025

Contratado em 2024, Marco Antônio disputou 79 partidas, marcou nove gols e deu duas assistências com a camisa alvirrubra. Até aqui, deixa o clube pernambucano como o jogador que mais atuou pelo time, com 41 jogos, além de ser o artilheiro da equipe na Série C, com cinco gols.

Com a saída de Marco Antônio confirmada, o Náutico segue focado na reta final do quadrangular do acesso, com o técnico Hélio dos Anjos buscando alternativas para suprir a ausência do volante no meio-campo do Timbu. O próximo jogo será contra a Ponte Preta, no sábado (27), em Campinas.