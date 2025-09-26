Ponte Preta chega a 10 mil ingressos vendidos para o duelo contra o Náutico
O Náutico terá que lidar com a pressão da torcida adversária no jogo deste sábado (27), às 17h, no Moisés Lucarelli
Publicado: 26/09/2025 às 17:21
Jogadores da Ponte Preta em comemoração de gol (Júlio César Costa / Especial PontePress)
Após contar com o apoio de sua torcida em dois jogos seguidos nos Aflitos, o Náutico agora terá que lidar com uma situação contrária na disputa do quadrangular final da Série C. O Timbu visita a Ponte Preta neste sábado (27), às 17h, no Moisés Lucarelli, e mais de 10 mil torcedores da Macaca já garantiram presença no duelo.
A expectativa é de que a Ponte coloque um dos seus maiores públicos na temporada, no jogo que pode definir o acesso da equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro. O clube alvirrubro, por sua vez, terá que superar a condição da torcida contrária para se recuperar na competição.
Vale lembrar que nas partidas realizadas no estádio dos Aflitos, o torcedor alvirrubro fez a sua parte e colocou públicos acima de 13 mil pessoas. Agora, será a vez do torcedor da Macaca marcar presença no duelo em Campinas.
JÁ SOMOS 10 MIL! ????— Ponte Preta Oficial (@aapp_oficial) September 25, 2025
Macacada, já somos 10 mil no jogo decisivo de sábado (27), contra o Náutico. Vale o acesso e ninguém pode ficar de fora. Compre já o seu ingresso e vem pro Majestoso. ??????????
???? https://t.co/83jYkXkWkc
???? App PonteID#JuntosPeloAcesso #PontePreta pic.twitter.com/vSjhjQln7U
Situação na tabela
O Náutico chega para o jogo, válido pela 4ª rodada da segunda fase, precisando pontuar e buscar uma recuperação imediata no quadrangular de acesso. A equipe alvirrubra é a 3ª colocada e somou três pontos até aqui. A Ponte lidera de maneira isolada o grupo e já tem nove pontos conquistados na competição.