Náutico tenta quebrar retrospecto ruim contra a Ponte Preta fora de casa
O Náutico historicamente tem dificuldades quando visita a Macaca em Campinas e buscará fazer diferente neste sábado (27)
Publicado: 25/09/2025 às 18:07
Jogo entre Ponte Preta x Náutico no Moisés Lucarelli (Divulgação / Náutico)
Precisando da vitória e de uma reação imediata no Campeonato Brasileiro da Série C, o Náutico lutará contra um retrospecto ruim contra a Ponte Preta fora de casa. O Timbu tem historicamente dificuldades quando atua em Campinas e tenta fazer diferente no duelo deste sábado (27), às 17h, no Moisés Lucarelli.
Ao todo ao longo dos confrontos, o Náutico já visitou a Ponte em 14 ocasiões. Neste recorte, foram apenas três vitórias dos alvirrubros, com mais três empates e oito triunfos do clube alvinegro.
O encontro deste sábado, válido pela 4ª rodada do quadrangular final, será o primeiro entre as equipes pela Série C com o mando da Macaca. Todos os demais encontros ocorreram por Série A, Série B e Copa do Brasil.
Apesar do retrospecto desfavorável, o Náutico vem de uma vitória recente como visitante contra a Ponte, pelo Campeonato Brasileiro da Série B de 2021. O triunfo por 3 a 2 ocorreu justamente quando a equipe era comandada pelo técnico Hélio dos Anjos, em partida válida pela 30ª rodada da Segunda Divisão da época.
O jogo em questão foi o único dos últimos cinco que o Náutico saiu vitorioso de Campinas. Nas outras quatro partidas mais recentes, a Macaca venceu todas e se quer chegou a levar gol.
Últimos cinco jogos entre Ponte Preta x Náutico em Campinas:
Ponte Preta 2 x 0 Náutico – Série B de 2014
Ponte Preta 3 x 0 Náutico – Copa do Brasil 2018
Ponte Preta 2 x 0 Náutico – Série B de 2020
Ponte Preta 2 x 3 Náutico – Série B de 2021
Ponte Preta 1 x 0 Náutico – Série B de 2022
Jejum recente
Outro fator incômodo para a torcida alvirrubra é a sequência de derrotas para a Ponte Preta. O Náutico vem de quatro reveses seguidas para a Macaca, incluindo dois jogos nesta Série C de 2025.
Vindo de três derrotas seguidas nos Aflitos para o adversário, o Timbu tenta demonstrar a sua força para vencer a Ponte na situação de visitante, em pleno Moisés Lucarelli.
Situação na tabela
O Náutico chega em Campinas precisando pontuar para sonhar com o acesso à Série B. A equipe pernambucana tem apenas três pontos e ocupa o 3º lugar no quadrangular, enquanto a Ponte Preta tem nove pontos somados e ocupa a liderança isolada do Grupo C.