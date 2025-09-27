Ponte Preta x Náutico: veja onde assistir, horário e escalações para jogo pela Série C

Náutico x Ponte Preta em partida pela Série C (Gabriel França / CNC)

Precisando de uma recuperação imediata no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico visita a Ponte Preta neste sábado (27), às 17h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O duelo será válido pela 4ª rodada do quadrangular final da competição e terá transmissão de Band, DAZN, SportyNet e SportyNet+.

O Timbu chega ao jogo após duas derrotas seguidas como mandante na segunda fase da Terceirona. A equipe foi derrotada pelo Guarani e pela própria Ponte Preta nos Aflitos e precisa voltar a pontuar. Os reveses consecutivos colocaram o Náutico na 3ª posição do Grupo C, com três pontos somados.

A Macaca, por sua vez, vem para o jogo em situação oposta à dos alvirrubros. O clube paulista segue com 100% de aproveitamento no quadrangular final e lidera de maneira isolada, com nove pontos conquistados. O jogo deste sábado, inclusive, pode garantir matematicamente o acesso da Ponte.

Esse será o terceiro encontro entre Náutico e Ponte Preta na Série C de 2025. As outras duas ocasiões terminaram com vitória da Macaca, ambas por 1 a 0 e no estádio dos Aflitos. Enquanto o primeiro jogo ocorreu ainda na primeira fase, no dia 24 de maio, o segundo encontro aconteceu no último sábado (20).

Náutico

Além de precisar se recuperar de uma sequência negativa, o Timbu ainda terá que lidar desfalques importantes para o jogo. O técnico Hélio dos Anjos não poderá contar com os zagueiros Carlinhos e Mateus Silva, o meia Patrick Allan e o atacante Vinícius.

Carlinhos, Patrick Allan e Vinícius ficarão de fora do duelo por questões físicas. O defensor ainda não se recuperou de uma lesão na panturrilha, o meia tem lesão mais grave no joelho e o atacante sentiu um problema muscular durante a semana. O zagueiro Mateus Silva, por sua vez, não jogará por uma questão contratual com a Ponte Preta, ex-clube do atleta.

Em compensação das ausências, o Náutico ganhará o retorno do centroavante Paulo Sérgio. O camisa nove volta a ficar à disposição após longo período se recuperando de problemas físicos. Apesar do retorno, Paulo não atua há mais de dois meses e deve iniciar no banco de reservas.

Para formar a dupla de zaga, a tendência é de que a comissão técnica alvirrubra opte por Índio e João Maistro, abrindo mão da improvisação de Igor Fernandes, que deve voltar para a lateral-esquerda. No meio, Lucas Cardoso e Vitinho disputam vaga na armação de jogadas. Hélio Borges deverá ser o substituto natural de Vinícius na ponta esquerda da equipe e Samuel Otusanya larga na frente na disputa com Bruno Mezenga no comando de ataque.

Em entrevista na véspera do duelo, o auxiliar Guilherme dos Anjos comentou a semana de preparação do Timbu e projetou o confronto frente à Macaca. “Foi uma semana pesada. Trabalhamos os erros durante a semana, tecnicamente e taticamente, e a gente veio com um nível de concentração muito alto. A torcida pode realmente esperar um nível de concentração maior, é o que nós também esperamos. Também temos que ter coragem. Coragem de fazer o que a gente sabe e propor o jogo que a gente conhece, que a gente já trabalhou tantas vezes e em pequenos pontos a gente deixou a desejar”, disse Guilherme dos Anjos.

Aumentando o clima de pressão para o jogo contra a Ponte, a delegação alvirrubra ainda foi alvo de protestos e cobranças dos torcedores no embarque para Campinas.

Ponte Preta

Em grande fase na Série C, a Macaca busca confirmar a sua classificação para a Série B do Brasileiro. Para isso, o técnico Marcelo Fernandes ganhará o retorno do volante Léo Oliveira, recuperado de lesão após ser desfalque no jogo dos Aflitos.

A Ponte não terá maiores problemas para o jogo no Moisés Lucarelli. Tirando a volta de Léo Oliveira, a equipe deverá ser a mesma do jogo da última rodada contra o Náutico. Com 100% de aproveitamento no quadrangular e seis vitórias seguidas na disputa da Série C, o clube alvinegro repete a base do time titular para seguir a grande fase que vem passando.

Ficha do jogo

Ponte Preta: Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Saimon e Artur; Léo Oliveira, Luiz Felipe e Elvis; Toró, Bruno Lopes e Jeh. Técnico: Marcelo Fernandes.

Náutico: Muriel, Arnaldo, João Maistro, Índio e Igor Fernandes; Igor Pereira, Wenderson e Lucas Cardoso (Vitinho); Hélio Borges, Igor Bolt e Samuel Otusanya (Bruno Mezenga). Técnico: Hélio dos Anjos.

Local: Moisés Lucarelli, Campinas.

Horário: 17h.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Thiago Filemon Soares Pinto (ambos do RJ)

VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG).

Transmissão: Band (TV aberta), DAZN, SportyNet+ e SportyNet (YouTube).