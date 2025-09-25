Torcida do Náutico protesta durante embarque da equipe para Campinas

Torcida protesta em embarque do Náutico (Reprodução)

O clima voltou a pesar entre a torcida do Náutico e o elenco alvirrubro. Na manhã desta quinta-feira (25), torcedores protestaram contra jogadores e comissão técnica no Aeroporto dos Guararapes, antes do embarque da delegação para Campinas, onde o time enfrenta a Ponte Preta neste sábado (28), pela quarta rodada do quadrangular final da Série C. O tradicional “AeroTimba”, geralmente marcado por apoio, se transformou em um ambiente de cobrança intensa.

As manifestações começaram com palavras de ordem e cobranças diretas. Gritos como “Tem que ter raça para jogar no meu Timbu” e “Ou joga bola ou a porrada vai comer” deram o tom da insatisfação da torcida com o desempenho recente do time. O Náutico ocupa a terceira colocação do grupo, com apenas três pontos conquistados em três jogos.

Insatisfeitos com o desempenho do time, torcedores entoaram gritos como “Tem que ter raça para jogar no meu Timbu” e “Ou joga bola ou a porrada vai comer”, em tom de ameaça. A postura irritou o técnico Hélio dos Anjos, que reagiu de forma ríspida. Ele chegou a trocar farpas com alguns torcedores e rebateu: “Porrada aqui não”.

Mesmo com momentos de tentativa de incentivo, quando parte da torcida cantou em apoio ao time, o clima seguiu tenso. Diante da escalada na pressão, jogadores e comissão técnica precisaram acessar a área de embarque por uma entrada restrita, evitando novos confrontos.

O Náutico encara a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, às 17h deste sábado. A equipe paulista lidera o grupo com nove pontos e pode garantir classificação antecipada em caso de vitória. Já o Timbu precisa do resultado positivo para seguir na briga pelo acesso à Série B.

Nota oficial do Náutico

O Clube Náutico Capibaribe vem a público repudiar com veemência os atos ocorridos nesta quinta-feira (25), durante o embarque da delegação alvirrubra para Campinas.

Na ocasião, membros de torcida organizada, num ato nitidamente orquestrado, utilizaram o momento para ameaçar e agredir a delegação alvirrubra, caracterizando assim um ato criminoso.

O Náutico não tolerará este episódio e solicitará, junto aos órgãos de segurança, a correta investigação, identificação e punição aos autores e eventuais mandantes.