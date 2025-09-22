Confira as possibilidades para o Náutico ainda conquistar o acesso na Série C

Restando três rodadas para o fim do quadrangular, o Náutico precisa somar uma alta pontuação para subir de divisão

Náutico venceu o Brusque em Santa Catarina (João Guilherme / CNC)

Vindo de uma sequência negativa de duas derrotas seguidas na Série C, o Náutico viu a sua situação complicar na busca pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o Timbu ainda tem possibilidades matemáticas e começa a realizar cálculos para buscar o acesso.

Atualmente na 3ª posição do quadrangular, o clube alvirrubro precisa terminar entre os dois primeiros para subir de divisão. A equipe somou apenas três pontos nas três primeiras rodadas e agora tem todo o returno da segunda fase para se recuperar.

Levando em consideração as médias históricas das edições anteriores no atual formato da Terceira Divisão, a margem de segurança para o acesso é de 11 pontos. Todas as equipes que atingiram essa pontuação conquistaram os acessos em seus respectivos anos.

Para chegar nessa campanha, o Náutico precisará somar mais oito pontos nas três partidas finais, precisando vencer todos os jogos restantes para garantir a margem considerada de maior segurança.

No entanto, a meta de 11 pontos pode ser considerada elevada, visto que todas as equipes que somaram nove pontos também conquistaram o acesso. A exceção que eleva consideravelmente essa meta foi a campanha do Volta Redonda de 2023, que somou 10 pontos e ficou na 3ª posição do seu quadrangular, não atingindo o objetivo do acesso.

A média histórica dos 2º colocados é justamente de nove pontos, o que faz ser uma meta realista nas ambições alvirrubras. Para chegar na pontuação citada, o Náutico terá que vencer dois jogos e poderá ser derrotado ainda em uma oportunidade.

Com nove pontos sendo considerado ainda arriscado e 11 pontos uma margem de segurança elevada, as projeções indicam grande possibilidade de classificação com 10 pontos. Segundo o site Chance de Gol, ao terminar o quadrangular com 10 pontos o Náutico teria entre 80% e 90% de chances de acesso à Série B.

Trabalhando com a meta mais realista, o Timbu terá que somar mais sete pontos nas rodadas finais. O Náutico precisará vencer dois jogos e empatar mais um nas três partidas restantes, não podendo mais ser derrotado para atingir a meta.

Situação atual

O Náutico ocupa a 3ª posição no Grupo C do quadrangular final. A equipe tem três pontos conquistados, contra seis pontos do Guarani (2º lugar) e nove pontos da Ponte Preta (1º lugar). O Brusque é o lanterna do grupo e ainda não somou pontos na disputa.

O Timbu realizará dois jogos consecutivos como visitante na sequência da Série C. Primeiro, visita a Ponte Preta em Campinas, depois o Guarani, também na cidade paulista. A segunda fase é encerrada recebendo o Brusque, nos Aflitos.