Náutico não pagará multa por zagueiro e Hélio dos Anjos terá dor de cabeça para escalar defesa

O treinador do Náutico não poderá contar com três zagueiros do elenco para o jogo do próximo sábado (20) contra a Ponte Preta

Hélio e Guilherme dos Anjos em treinamento pelo Náutico (Gabriel França / CNC)

O Náutico terá que lidar com desfalques importantes no sistema defensivo para o jogo decisivo contra a Ponte Preta pela Série C. O técnico Hélio dos Anjos terá dor de cabeça para escalar a defesa no duelo do próximo sábado (20) e não poderá contar com três zagueiros de ofício do elenco.

O Timbu não pagará a multa para poder escalar o zagueiro Mateus Silva, ex-jogador da Ponte Preta. O clube alvirrubro precisaria desembolsar o valor de R$ 1 milhão à Macaca para poder utilizar o atleta. Devido ao alto custo, o Náutico descarta qualquer chance de realizar o pagamento.

Além do desfalque confirmado de Mateus, Hélio dos Anjos também não contará com mais dois zagueiros para o jogo. Carlinhos e Rayan sofreram lesões musculares recentes e não se recuperarão em tempo para o duelo.

Carlinhos sofreu um problema na panturrilha e tem tempo de recuperação estimado em três semanas. Rayan, por sua vez, teve uma lesão muscular de grau 1 e só deverá retornar após uma semana.

Com os três zagueiros fora, o comandante alvirrubro terá opções escassas para colocar em campo. A notícia boa é o retorno de João Maistro, que volta após cumprir suspensão contra o Guarani. Além dele, o Náutico ainda conta no elenco com os atletas da base Índio e Felipe Santana. O primeiro deve receber a preferência do treinador para iniciar contra a Ponte.

Uma possibilidade que também é estudada é a improvisação do lateral-esquerdo Igor Fernandes como zagueiro. O jogador possui características defensivas e poderia formar uma dupla ao lado de João Maistro, promovendo a entrada de Raimar na equipe.