João Maistro projeta jogo do Náutico contra a Ponte Preta: "Reviravolta rumo ao acesso"

O zagueiro do Náutico ressaltou a importância do duelo do próximo sábado (27) e pregou confiança na equipe para buscar o acesso no quadrangular final da Série C

João Maistro, zagueiro do Náutico (Gabriel França / CNC)

Vivendo um momento de baixa na disputa do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico busca se recuperar de maneira imediata na competição. O Timbu vem de duas derrotas seguidas nos Aflitos e agora buscará volta a vencer contra a Ponte Preta, em Campinas, no próximo sábado (27).

Em entrevista coletiva, o zagueiro João Maistro projetou o duelo válido pela 4ª rodada do quadrangular. O defensor alvirrubro ressaltou a importância do jogo contra a Macaca, admitiu dificuldades e pregou confiança na recuperação do Náutico na busca pelo acesso à Série B.

“A preparação tem que ser diferente, acho que o mental nosso conta muito para isso. A gente sabe da importância desse jogo, é uma final para a gente: a reviravolta rumo ao nosso acesso nessa segunda fase. Tem que ser encarado como uma semana diferente e eu tenho certeza de que a gente está encarando dessa forma. O mental nosso está fortalecido para esse jogo”, disse João Maistro.

“Vai ser um jogo muito difícil. A gente está acompanhando a Ponte Preta nessa Série C. A gente sabe da capacidade do time deles, que é um time de muita qualidade e embate físico. A gente jogou duas vezes já com eles e conhece como que é a forma deles de jogar, conhece bastante o time deles. Pode ter certeza de que a gente está bem consciente de que vai ser um jogo muito difícil, de muito embate físico também, mas a gente está indo preparado”, completou.

Situação na tabela

Enquanto a Ponte Preta lidera o Grupo C do quadrangular, com nove pontos conquistados e 100% de aproveitamento no primeiro turno, o Náutico é o 3º colocado e está momentaneamente fora da zona de acesso. O Timbu somou três pontos até aqui e está atrás do Guarani, que somou seis. O lanterna do grupo é o Brusque, com zero pontos conquistados.