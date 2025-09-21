Irritado, Hélio dos Anjos deixa futuro de Marco Antônio indefinido no Náutico

Volante, que tem pré-contrato assinado com o CRB para 2026, jogou mal na derrota para a Ponte Preta

Jogador do Náutico, Marco Antônio. (Rafael Vieira)

A queda de rendimento do Náutico nos dois últimos jogos da Série C - as derrotas nos Aflitos para Guarani (2 a 0) e Ponte Preta (1 a 0) -, fez "o caso Marco Antônio" voltar à tona. O volante gerou grande celeuma no início do quadrangular final, quando assinou um pré-contrato com o CRB para o ano que vem.

Questionado sobre a situação no sábado (20), na coletiva após a derrota para a Macaca, o treinador alvirrubro mostrou outra vez seu descontentamento e deixou em aberto a participação do jogador nos próximos jogos. Hélio não poupou críticas ao empresário do jogador, Deividson Andrews.

"Gosto dele, tenho um carinho especial por ele. Conheci pai, mãe, nas oportunidades que nós jogamos em Curitiba. Marco é um menino bom. O empresário consegue fazer a cabeça deles (jogadores) mais do que qualquer um. E que ele seja feliz. Eu não sei qual vai ser a decisão que eu vou tomar daqui para frente", sentenciou Hélio dos Anjos, que disse que tentou aconselhar o jogador, quando ele estava sem empresário, mas o atleta tomou outra decisão.

No jogo de sábado, Marco Antônio foi titular, mas foi substituído no intervalo, dando lugar ao meia Lucas Cardoso. No geral, não só Marco Antônio foi mal. O Náutico não fez um bom jogo e se complicou na tabela de classificação.

Com três pontos, o Timbu é o terceiro colocado, com três pontos. A liderança é da Ponte Preta, com nove. O Guarani tem três pontos, mas joga neste domingo (21), em Campinas, contra o Brusque. Para piorar, o Náutico tem dois jogos seguidos fora de casa agora, contra Ponte Preta e Guarani.