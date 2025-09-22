Com derrota para a Ponte Preta, Náutico se coloca em situação delicada na tabela da Série C
Além do Náutico ser derrotado pela Macaca, a 3ª rodada também foi marcada pela vitória do Guarani sobre o Brusque
Publicado: 22/09/2025 às 15:36
Vinícius, atacante do Náutico, em partida contra a Ponte Preta (Gabriel França / CNC)
Com a derrota para a Ponte Preta no último sábado (20), o Náutico se colocou em uma situação delicada na tabela do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. O Timbu perdeu por 1 a 0 para a Macaca, que disparou na classificação, e chegou a sua segunda derrota seguida. No outro jogo do grupo, o Guarani venceu o Brusque e abriu vantagem em relação aos alvirrubros.
Os resultados da rodada foram os piores possíveis para o Náutico, que se manteve na 3ª posição, porém agora três pontos de desvantagem em relação ao Bugre, 2º lugar. O clube alviverde chegou aos seis pontos conquistados, contra três do Timbu, e ainda conta com um saldo de quatro gols maior.
Liderando de maneira isolada, a Ponte encaminhou o seu acesso e abriu uma vantagem de seis pontos do próprio Náutico. O Brusque, por sua vez, se complicou ainda mais na tabela e segue com zero pontos, praticamente fora da disputa e amargando a lanterna do grupo.
O Náutico inicia o returno do quadrangular buscando a sua sobrevivência na disputa pelo acesso. Em caso de uma nova derrota e uma vitória do Guarani na próxima rodada, o clube alvirrubro teria chances remotas de ainda ficar entre os dois primeiros colocados.
Vale lembrar que a próxima rodada da Série C marca um novo encontro entre Ponte Preta e Náutico, dessa vez no Moisés Lucarelli, em Campinas. No outro jogo da 4ª rodada, o Brusque recebe o Guarani, no estádio Augusto Bauer.
Para ainda chegar forte na disputa do acesso à Série B, o Náutico precisará subir consideravelmente o seu aproveitamento nos três jogos finais. Até aqui, o clube pernambucano só conquistou três pontos de nove possíveis, com um aproveitamento de 33%.
Sequência
Depois de visitar a Macaca, o Náutico também visita o Guarani, com ambos os jogos em Campinas. O quadrangular de acesso é encerrado com um duelo contra o Brusque, nos Aflitos.