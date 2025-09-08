Marco Antônio pede desculpas à torcida do Náutico após polêmica de pré-contrato com o CRB

Marco Antônio, volante do Náutico (Rafael Vieira/DP Foto)

O volante Marco Antônio, destaque do Náutico na temporada, se pronunciou na madrugada desta segunda-feira (8) após a vitória alvirrubra por 1 a 0 sobre o Brusque, em Santa Catarina, pela primeira rodada do quadrangular do acesso da Série C. O jogador publicou um pedido de desculpas nas redes sociais em meio à repercussão do pré-contrato assinado com o CRB para 2026.

Apesar da polêmica, Marco Antônio foi titular no confronto do último domingo (7) e manteve o compromisso dentro de campo, sendo peça fundamental do esquema do técnico Hélio dos Anjos. Na atual edição da Série C, o volante é o artilheiro do Timbu, com cinco gols marcados, e se consolidou como um dos principais nomes do elenco.

"Primeiro passo dado ao nosso objetivo! Torcida, de coração, eu quero pedir desculpas. Talvez não foi muito bem esclarecido os fatos, e nesse tempo posso ter magoado vocês, que sempre estiveram aqui comigo, nos momentos difíceis. Eu errei, e reconheço isso. Mas também aprendi", iniciou Marco Antônio.

O tema já havia sido abordado pelo treinador alvirrubro em entrevista coletiva na última quinta-feira (4). Hélio não escondeu a insatisfação com a postura do estafe do atleta, mas afirmou ter conversado diretamente com Marco Antônio para alinhar o foco do grupo. Para o comandante, a prioridade absoluta é o Náutico na busca pelo acesso, independentemente de questões contratuais.

Ainda envolvido em polêmica com a torcida do Timbu, o camisa 8 reforçou seu compromisso com o clube e prometeu empenho total para ajudar o Náutico a conquistar a vaga na Série B de 2026.

"Quero que vocês saibam que minha entrega dentro de campo vai ser total. Eu vou lutar até o último minuto, até a última bola, pra dar a vocês o que mais merecem, o nosso acesso. Contem comigo, porque eu vou honrar essa camisa e devolver todo o carinho que vocês têm ou tiveram por mim. Dado com a conquista que tanto sonhamos", completou o volante alvirrubro.



