Confira a provável escalação do Náutico para encarar a Ponte Preta nos Aflitos

O técnico Hélio dos Anjos terá alguns desfalques para escalar o Náutico no jogo deste sábado (20)

Elenco do Náutico em treinamento no CT (Gabriel França / CNC)

O Náutico terá alguns desfalques para o duelo decisivo contra a Ponte Preta. O Timbu terá mudanças na escalação para receber a equipe paulista neste sábado (20), às 17h, pela 3ª rodada do quadrangular final da Série C.

Os principais problemas para o técnico Hélio dos Anjos são no sistema defensivo. Ao todo, o comandante não poderá contar com três zagueiros de ofício do elenco. Carlinhos e Rayan serão desfalques por lesão, enquanto Mateus Silva não entrará em campo devido a uma multa milionária que seria necessária pagar para a Macaca em caso de escalação do atleta.

As ausências também afetam o meio de campo alvirrubro. Patrick Allan, meia armador e o artilheiro do clube no ano, sofreu uma lesão séria no joelho e não deverá estar mais disponível na disputa da segunda fase. Em compensação, Lucas Cardoso volta a ficar à disposição após mais de um mês de ausência.

Para solucionar a questão defensiva, Hélio dos Anjos terá duas opções de escalação. A primeira seria formar uma dupla entre João Maistro e o jovem da base Índio. Uma outra alternativa seria a improvisação de Igor Fernandes no setor, promovendo a entrada de Raimar na lateral-esquerda.

No meio, a disputa ficará entre Lucas Cardoso e Vitinho. O primeiro retorna de lesão e poderá ser preterido devido ao ritmo de jogo. Vitinho, por sua vez, agradou na sua estreia contra o Guarani e poderá começar entre os titulares.

A situação no ataque deverá ser mantida em relação ao último jogo. O nigeriano Samuel Otusanya seguirá tendo a concorrência de Bruno Mezenga na vaga de centroavante. Mais um jogador para disputar o comando de ataque é Paulo Sérgio, que deve voltar a ser relacionado no jogo deste sábado após período lesionado.

Confira a provável escalação do Náutico:

Muriel, Arnaldo, João Maistro, Índio (Igor Fernandes) e Igor Fernandes (Raimar); Igor Pereira, Marco Antônio e Lucas Cardoso (Vitinho); Hélio Borges, Vinícius e Samuel Otusanya. Técnico: Hélio dos Anjos.