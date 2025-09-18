Muriel aponta foco e estratégia no Náutico para o duelo com a Ponte Preta nos Aflitos

Muriel, goleiro do Náutico (Gabriel França/CNC)

Clima de decisão! O goleiro Muriel, do Náutico, foi direto ao falar o que a equipe precisa fazer para buscar a vitória diante da Ponte Preta neste sábado (20), às 17h, nos Aflitos, pela terceira rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. Para o arqueiro, o caminho passa por aprendizado e atenção total desde o início do jogo.

O Timbu vem de derrota por 2 a 0 para o Guarani, na segunda rodada, em casa, e precisa de um resultado positivo para se manter vivo na briga pelo acesso à Série B.

"O que tem que ser feito de diferente não é durante a semana porque a gente vem o ano todo trabalhando, treinando muito forte, querendo crescer, evoluir mesmo nas sequência de vitórias com os resultados da forma que queríamos não estávamos acomodados, sempre buscando evoluir e agora isso não vai ser diferente. Cada vez mais podemos aprender com o que foi feito no último jogo, naquilo que a gente pode melhorar e no que estamos fazendo bem feito pra melhorar", declarou o goleiro.

"Criamos muitas chances de gol e vamos seguir buscando isso, estar mais atento desde o início do jogo, sabemos da decisão que vai ser, do duelo importante que é. E eu tenho certeza que a gente está pronto para fazer um grande jogo e buscar a vitória, que é o mais importante para o Náutico", completou.

ELENCO PRECISA MANTER O FOCO

No quadrangular, a Ponte Preta lidera com seis pontos, enquanto o Náutico é o terceiro colocado, somando três pontos conquistados na estreia contra o Brusque. Muriel ainda ressaltou a importância do aspecto mental para a partida.

"O aspecto mental acredito que é mais conta, não somente dessa fase mas ao decorrer de todo o campeonato. Agora ainda mais com tão poucos jogos para alcançarmos nosso objetivo. Então a gente tem que trazer todo nosso foco mental, físico, técnico, tático para que a gente venha colocar em prática durante o próximo jogo e estar pronto para qualquer desafio que formos enfrentar. É um grande jogo, são duas grandes equipes que têm o mesmo objetivo do acesso", finalizou o atleta alvirrubro.