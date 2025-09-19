Guilherme dos Anjos indica força mental do Náutico para enfrentar a Ponte Preta

Guilherme dos Anjos, auxiliar técnico do Náutico (Gabriel França / CNC)

Na véspera de um duelo decisivo pela Série C do Campeonato Brasileiro, o auxiliar técnico do Náutico, Guilherme dos Anjos, destacou a parte emocional sendo fundamental para o jogo deste sábado (20), nos Aflitos. Timbu e Macaca se enfrentaram às 17h, pela 3ª rodada do quadrangular final da Terceira Divisão.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (19), Guilherme dos Anjos ressaltou que a equipe alvirrubra possui um mental forte para lidar com as adversidades. O auxiliar ressaltou ainda que a chave dentro do campo será o Náutico controlar a ansiedade para manter a sua consistência de jogo.

“Acho que o grande lance desses momentos decisivos é nós sabermos controlar as nossas emoções. Nós temos inteligência emocional para poder administrar bem a partida. Coisa que eu achei que nós tivemos bem contra o Guarani, a partir do momento que tivemos um revés que não estamos acostumados, que é tomar dois gols em um jogo. Nós reagimos psicologicamente de uma forma positiva, tanto que a gente conseguiu criar as jogadas e não conseguimos fechar elas em gol”, destacou Guilherme dos Anjos.

“Vi uma equipe muito diferente psicologicamente com relação a isso. Então a gente vai precisar disso, diminuir a ansiedade e saber controlar o jogo, mesmo com a torcida em uma ânsia muito grande de que a jogadas se resolvam. Vejo sim uma necessidade muito grande da gente controlar a nossa ansiedade, aonde essa questão psicológica vai fazer toda a diferença”, completou.

O membro da comissão técnica também falou sobre como chega a equipe dentro do campo. O Náutico terá alguns desfalques para o jogo, seja por lesão ou questões contratuais, mas isso não será o fator determinante para Guilherme dos Anjos.

“São algumas mudanças que nós já estamos adaptados a fazer. Dentro da temporada nós tivemos jogos sem mudar padrão, mesmo com até sete mudanças dentro da equipe. A gente conseguiu imprimir a mesma característica de jogo. Não vejo algo diferente para esse jogo, são poucas mudanças, pontuais e algumas muito interessantes em função da característica do adversário”, explicou.

Contra a Ponte Preta, o Náutico busca retomar o caminho das vitórias na disputa do quadrangular de acesso. Após derrota para o Guarani, o clube alvirrubro almejava vencer a Macaca para voltar à zona classificatória, já que atualmente é o 3º colocado.